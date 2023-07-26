這隻貓便秘到不能走路！　新北動保處獸醫自製「這工具」救了牠

▲幼貓「袞袞」因之前骨盆骨折而變得狹窄，造成排便困難和便秘的問題。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

民眾曾小姐拾獲一隻幼貓，照顧期間發現幼貓有嚴重的便秘問題，送交新北市動保處中和動物之家。經X光檢查，確認幼貓是骨盆狹窄導致排便困難。日前，動保處獸醫師決定為牠進行手術，還自製撐開器增加骨盆腔寬度，所幸貓隻術後排便恢復正常，總算不再有便秘問題。目前，牠在中和動物之家貓舍等待民眾認養。

民眾曾小姐表示，幼貓「袞袞」是在中和區拾獲，當時僅約3個月大，但照顧幾天後，發現牠有便祕的情況，便帶牠去動物醫院進行X光檢查。結果顯示，袞袞的因為之前骨折，所以骨盆腔變得狹窄，造成排便困難和便秘的問題。

曾小姐將袞袞送交至動物之家後，獸醫師黃繼霆再次幫袞袞拍攝X光，確定牠的情況後，隨後進行了浣腸處理，並開始給予軟便劑以控制便秘，以免導致巨結腸症的情況。

今年5月份，「袞袞」逐漸長大成年體型，但在這段期間，牠的左後腳開始出現跛行問題。經檢查發現，這是之前骨盆骨折造成的髖關節問題，因為股骨頭脫出摩擦引起了疼痛，使牠不敢使用這隻腳。為了解決這個問題，獸醫師黃繼霆首先進行了股骨頭/頸的切除手術（FHNE），待傷口完全癒合後，再處理牠的骨盤腔狹窄問題。

參考相關資料後，黃繼霆決定使用自製的撐開器來增加骨盆腔的寬度。這個撐開器的使用能使骨盆腔的寬度從原本的14.9mm增加到了17.2mm。術後，「袞袞」不再需要服用軟便劑，牠的排便情況正常，而且牠也敢使用左後腳行走，目前在中和動物之家貓舍等待有心人認養。

動保員林廷昂表示，「袞袞」畢竟經過2次大手術，照顧牠仍需要比正常貓咪付出更多的時間和耐心，期待有適合的認養人出現帶牠回家。

新北市動保處表示，近年來新北市各動物之家積極推廣犬貓認養，高齡、身患殘病、長期收容犬貓都可適用回春雙響炮方案，從新北市8間動物之家認養符合以上條件犬貓，可享有寵物終身免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等多項福利，讓認養人減少負擔不用擔心經濟壓力。