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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆Podcast分享企業認養候車亭　副市長邱佩琳盼延續父親精神

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明邀請副市長邱佩琳，說明企業認養基隆城隍廟候車亭的過程，與分享父親邱創煥過往的身教言教及助人行善精神。邱珮琳說到，父親對自己影響深遠，期盼能延續父親的精神服務大眾，協助基隆持續蛻變。

▲基隆Podcast分享企業認養候車亭 副市長邱佩琳盼延續父親精神。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast分享企業認養城隍廟候車亭，副市長邱佩琳盼延續父親精神。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

邱佩琳提到，父親邱創煥曾說過「只要一個善的種子種下去，總有一天會發芽」，父親曾經創辦基金會，致力於改善清寒學生的經濟狀況，為了延續父親邱創煥熱心公益的精神，自己也將薪水捐助基金會，並投身社會公益，希望能讓善的種子繼續被播種。

邱佩琳表示，自己常強調「共榮共好」友善的精神，在商討企業認養各項公共空間的過程，許多企業和民間朋友都積極幫助基隆。這次LEXUS挹注資源，美化基隆城隍廟公車亭，過程曾召開八次會議，詳細討論規劃設計，只為提供民眾更加舒適的候車環境，落實企業社會責任。相信未來也將會有更多企業持續認同並幫助基隆。

▲基隆Podcast分享企業認養候車亭 副市長邱佩琳盼延續父親精神。（圖／記者郭世賢翻攝）
 
主持人余治明表示，邱佩琳副市長豐富經歷及對工作的投入，幫助謝國樑市長加速市政推動與落實。此外，副市長日平熱心公益，廣結善緣，也號召響應公益善心一起加入，今年不僅順利幫助七堵室內兒童樂園落成，及大金空調認養東岸地下道、LEXUS認養城隍廟公車亭，幫助基隆逐漸蛻變，邱佩琳副市長秉持著父親邱創煥「助人行善」的理念融入生活，也將繼續為基隆帶來更多改變。

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基隆廣播節目候車亭副市長邱佩琳

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