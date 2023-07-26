27年等待！淡北道路成功決標　新北拚2029年完工通車

▲有救命道路之稱的「淡北道路」全長5.45公里。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

備受各界關注的淡水地區重大建設「淡北道路」，歷經27年在市府與地方居民共同努力下，於昨（25日）順利決標，新北市政府工務局表示，努力朝向今年底動工、2029年完工通車的目標，期待能早日改善淡水地區交通瓶頸，讓雙北交通更便利。

有淡水救命道路之稱的「淡北道路」全長5.45公里，規劃為雙向四車道，未來開放公車行駛並設置智慧交控設備，提升公共運輸的發展，除了可有效紓解台2線竹圍路廊的交通瓶頸外，未來將串聯臺北市「福國路延伸工程」，提供往來雙北的快捷路廊，並且促進「北投士林科技園區」的開發。

新工處長王益翔表示，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌為中央規劃淡海新市鎮時一併提出的三大交通建設，目前淡海輕軌第一期已經通車、淡江大橋預計於2025年完工，如今淡北道路工程決標，可以趕上淡江大橋、淡海輕軌的腳步，讓淡水地區交通更趨於完善。

王益翔說，淡北道路工期約66個月，預計2029年完工通車，後續將督促承攬廠商在兼顧工程品質與降低交通影響的前提下加速施作，以儘早改善淡水地區交通塞車問題。

工務局長祝惠美表示，淡北道路工程於3年前環評通過後市府就向中央提送公共建設計畫，但直到去年行政院才拍板定案，因為這3年間物價上漲而增加的預算，市府在今年6月已向中央提送修正的公建計畫。

祝惠美說，由於中央目前仍未定案，侯市長指示市府先行自籌預算辦理發包，惟仍期盼中央與地方攜手合作，讓雙北市交通環境更便捷、友善。