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新北第16、17家日照中心啟用　劉和然：讓身障者家庭獲喘息

▲新店中正身障日照中心正式啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲新店中正身障日照中心正式啟用。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市為讓身心障礙朋友在地就養、在地樂活，運用公益彩券盈餘分配基金，活化運用公有場地，於新店區中正路設置2家身心障礙者日間照顧中心，委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，於25日舉行正式啟用。副市長劉和然表示，侯市長曾耳提面命「施政不能遺忘任何一個弱勢！」新北市在各區已設立58個社區式照顧據點，專門用來服務身障朋友，讓身障者家庭能獲得喘息。

社會局指出，中正身心障礙日間照顧中心是新店地區第16、17家，原為社會局文山社福中心，在社福中心搬遷至新店行政園區之後，原址經規畫設計為身心障礙日間照顧中心，並委託財團法人伊甸社福基金會辦理；2處日照中心共可服務40位身心障礙朋友，希望透過專業服務及轉銜機制，促進身心障礙者接受完善照顧。

伊甸社福基金會常務董事董倫賢表示，中心空間規劃有運動復健區、情緒舒緩區、日常生活區和多功能活動區等，都會有專業教保員、職能治療師和社工等引導和帶領，希望學員可以安心學習，家長可以放心喘息。

劉和然表示，為建構在地福利網絡，以私公協力結合民團專業服務，提供障礙者在地化社區照顧，目前全市已設有17家身心障礙者日照中心，可服務304位，年底前還會在鶯歌區增設1家小作所，讓身心障礙朋友在熟悉環境中，接受照顧服務與生活自理訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔。全市含日照中心、小作所、社區家園等，共有58個社區式照顧據點，可以服務984位，等於舒緩984個家庭的照顧壓力。

社會局副局長許秀能表示，新店中正日照中心服務對象為實際居住於新北市領有身心障礙證明者，每周一至周五提供生活自理訓練、社區適應、文康休閒、運動復健等，以預防並延緩失能，服務專線：02-2911-3021、02-2911-3067。

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