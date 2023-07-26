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新北淡水漁會歡慶漁民節　表彰模範漁民傳遞海洋理念

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北淡水漁會歡慶漁民節，表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區漁會今（26日）上午在八里區文化活動中心舉辦「2023漁民節慶祝活動」，新北市農業局長李玟出席表彰在地優秀漁民，感謝漁民朋友的辛勞與付出。農業局長李玟表示，北海岸漁港各具特色，歡迎民眾有空來漁港賞美景、嚐海鮮，用行動支持辛勞的漁民朋友及優質漁產品。

農業局表示，今年度淡水區漁會漁民節活動表彰的7位漁民中，有一位外籍優秀漁民，是服務於淡水第二漁港的菲律賓籍船員AMO EDISON（阿莫•愛德生），他已來台12年，除中文講得好，也會講台語、印尼文、英文等多國語言，是外籍船員間最好的溝通橋樑，阿莫在漁港船員間的人緣極佳，平時除協助船主漁撈作業外，也時常主動照顧印尼越南船員，成為外籍船員在異鄉的依靠，同時也協助港區外籍船員祈禱室的管理工作。

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

▲淡水區漁會表彰優秀漁民江志宗（右），由漁業署專門委員胡其湘（左）頒獎。

另一位優秀漁民，是年齡30出頭的青年菁英船長江志宗，父親是三芝後厝的在地漁民，江志宗說，他高中唸資訊、大學修企業管理，媽媽曾期盼他畢業後成為銀行員，但因從小跟著父親出海捕魚捕蟹，讓他始終對大海有股熱情，畢業後選擇大海這個職場，成為迎風破浪的海上漁人。

江志宗把學校教的企業理論，實踐在他的海上事業，讓人盡其才、物盡其用，將船上的外籍漁民依經驗能力分層管理，並建立漁法作業的SOP及員工分紅制度，此外，他也說靠海吃飯不能只靠運氣，近海蟹況變動大，他會調整漁法改成延繩釣來捕魚，年終則換成圍網抓烏魚，隨著漁獲季節及環境的不同做漁具應變，而且只要海象允許，他也一定出海作業。

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼淡水區漁會表彰優秀外籍漁民阿莫•愛德生（右），由新北市農業局長李玟（左）頒獎。

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

淡水區漁會表示，台灣四面環海，漁業是我國經濟發展功不可沒的產業之一，而一年一度的漁民節慶祝活動，除感謝漁民朋友的辛勞與付出，也藉由活動來表彰優秀漁民，分享優秀漁民的成就與榮耀，並透過活動現場的國產魚促銷，讓民眾在搶便宜的同時，也幫助了國內養殖漁民的生計。

農業局長李玟表示，市府持續推動「嗨漁港」計畫改善漁港設施，建置漁具倉庫及進行水環境改善，以提供漁民更良好的漁作環境；此外，亦積極與漁會合作辦理漁產品推廣行銷，活絡漁村文化產業，促進休閒漁業發展，以照顧漁民朋友。

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

▲後厝漁港彩繪漁具倉庫。

▲新北淡水漁會歡慶漁民節 表彰模範漁民傳遞海洋理念。（圖／新北市漁業處提供）

▲今年完工啟用的下罟子漁具倉庫，外牆結合在地特色「舢舨」圖騰。

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