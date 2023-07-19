軍公教調薪「中央請客地方買單」？行政院駁：補助已優於以往

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對外界質疑中央政府補助地方政府2024年度軍公教人員待遇調整經費一事，行政院發言人林子倫19日表示，台北市所獲中央統籌分配稅額與一般性補助款全國最高，此次軍公教人員調薪相關補助規劃皆依法辦理，且台北市財政狀況並無收支短差，原未獲補助，但中央考量地方財政予以協助半數，已經優於以往，期盼地方政府能與中央一起努力，共同慰勉辛勤的軍公教人員。

行政院上個月宣布軍公教人員調薪4%、警勤加給調升15%。但國民黨立委王鴻薇今指出，軍公教調薪過去都是由中央全額補助，但明年調薪中央卻不溯源往昔全部補助，砍北市府一半的補助，警勤加給更是只補貼今年，明年還沒有著落，質疑是「中央請客、地方買單」。

對此，林子倫表示，依據地方制度法及財政收支劃分法規定，地方政府人事費用為地方自治事項，應先以自有財源優先支應，惟為平衡全國經濟發展，中央政府已將地方政府之正式人員人事費用納入一般性補助款基本財政支出之中，若有差短之處則予以補助。但考量地方財政情形，雖台北市及部分縣市未有差短情況，政府仍予以半數補助，已優於以往。

林子倫表示，近年來中央對地方財源挹注持續增加，以台北市為例，2023年所獲得中央統籌分配稅款與一般性補助款全國最高，合計共651.1億元，較2022年成長74.4億元，近13%，應有財力支應軍公教人員調薪所需經費。

林子倫表示，台灣能安穩度過Covid-19百年大疫，並在經濟發展上有亮眼表現，皆有賴於軍公教人員在第一線的付出，期盼台北市政府能與中央政府一起努力，慰勉軍公教人員的辛勞與貢獻，優化對大家的照顧。