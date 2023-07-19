陳建仁保證今年不調電價　王美花：國際燃料成本走穩

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁昨（18日）在立法院備詢時表示，估計下半年電價不會再調。對此，經濟部長王美花今（19日）受訪說明，今年國際燃料成本走穩，至於電價還是要回到電價審議委員會去做決定；至於此是否與選舉有關？王說，跟政治沒有關係。

國民黨立委曾銘宗昨天在立法院臨時會質詢時關切，今年下半年會不會缺電的議題，陳建仁答覆，今年下半年不會缺電。曾追問，萬一缺電怎麼辦？陳說，「我不答假設性的問題」。曾又問，今年下半年電價還會不會再調？陳答詢，下半年電價還會不會再調，當然是要看國際上燃料的情況，「我的估計是不會再調」。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

王美花會前接受媒體聯訪時，再度被問及缺電議題，她表示，長期以來電價就與國際燃料成本相關，燃料成本在過去俄烏戰爭這段時間，有非常大的變化，但是今年以來國際燃料成本走穩，整個國際的預測機構也是這樣的看法，因此，陳揆是針對燃料成本走穩做評論，至於電價部分，最後的討論與決定，還是要回到電價審議委員會去做決定，跟政治（指選舉）沒有關係。