不接受川普「搶工作說」　陳建仁：講的數字根據都錯

▲行政院長陳建仁前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）近日聲稱，不會表明美國是否該保護台灣，但「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」，還說應向台灣收稅、對台建立起貿易壁壘。行政院長陳建仁今（19日）在立法院應詢時說，他當然不接受川普的講法，其引述的數字根據都錯，需要對事實有更多了解。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時指出，台積電創辦人張忠謀近期稱「半導體產業全球化已死」，而川普則說台灣搶走美國的半導體工作，應該對台灣課稅，這是保護主義，或者是選舉語言？陳建仁接不接受川普講的？陳揆直言，「當然不接受」，台美是雙贏互利的貿易關係，川普講的所有數字根據都錯，例如他說9成晶片都是台灣製造。

江啟臣指出，川普是一位前總統，搞不好會成為再任總統，講話有他的代表性，他敢講，是講出選舉語言，或者講出真心話？陳建仁說，「我認為他需要對事實有更多的了解」，高階半導體（晶片）都在台灣，但實際上IC設計是在美國。江說，陳揆不贊同川普的言論，自己也跟陳揆一樣，但「其實你（陳建仁）也在懷疑美國啦，這個也是疑美啊？」陳連忙擺擺手說，「我不是懷疑美國」。

江啟臣提醒，不管川普所言是不是選舉語言，但是他的言論在美國是有市場的，代表著全球化已死，國家安全、國內就業、保護主義才是最重要的，所以台灣準備好了嗎？因此，自己不認為張忠謀「疑美」，而是「知美」。陳建仁說明，這次的台美貿易倡議就是為了雙方國家、企業的利益，而且在談判過程中，開誠布公地談了5個重要的議題。