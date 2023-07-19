快訊／反駁川普「搶工作說」　王美花：台美是夥伴非對立

▲經濟部長王美花接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）近日聲稱，不會表明美國是否該保護台灣，但「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」，還說應向台灣收稅、對台建立起貿易壁壘。對此，經濟部長王美花今（19日）受訪反駁說，絕大多數美國（人）都知道，台灣是美國非常重要的夥伴，不是對立的關係，這也是為何美國歡迎台積電去設廠。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

王美花會前受訪說，從產業的角度來看，半導體經過這一陣子討論，非常清楚，半導體是一個非常複雜、多元的供應鏈關係，從上游的IC設計、製造、封裝、測試等，在製造過程又涉及到高階材料與設備，事實上，不同的國家扮演不同的角色，美國在先進的IC設計、設備佔有全球最重要的地位，以及日本的材料、歐洲的設備等，形成多國的合作，是長期的合作，促成半導體的進步與繁榮。

王美花強調，台灣與美國一直是最重要的夥伴關係，台灣主要的客戶都來自美國，設備也是跟美國有很密切的關係，所以，這是台美之間重要持續進步的關係，絕大多數美國（人）都知道，台灣是美國非常重要的夥伴，「我們是美國的夥伴，不是一個對立的關係」。

媒體追問，川普這樣講公平嗎？因為當初就是美國不要這些勞力密集產業，現在卻說是台灣（的錯）？王美花表示，這也是為什麼美國非常歡迎台積電到美國去設廠，台灣與美國是非常好的夥伴關係。

此外，有媒體關注，民眾黨主席柯文哲近期談及重啟服貿議題，批評民進黨散播大陸勞工恐來台搶走工作機會，是誤導民眾？王美花表示，在講跟中國要不要服貿，要從10年來國際局勢變化來看，在10年以來中國的情形、各國對於中國的態度，台灣作為民主國家，現在已經讓大家認識到，台灣的品牌跟中國不一樣，特別是在資訊流、資安部分，大家都理解到，台灣是全世界非常重要的供應鏈，所以應該走著這樣的路，從貿易跟國際合作這才是個對的方向，現在講服貿跟整個國際的大局勢，跟台灣現在的產業狀況，她認為不是一個好的選擇。