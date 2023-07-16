2023印度文化節！汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

▲2023年印度文化節16日於汐止夢想藝術村熱鬧遊行。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局與台北印度愛樂中心合辦的「2023年印度文化節」，今（16日）於汐止夢想藝術村熱鬧登場，今年特別以「印度喀拉拉歐南新年」為主題，邀請在台印度裔、世界其他國家及台灣的藝術家共襄盛舉，安排豐富多元印度音樂及舞蹈演出，印度特色料理、手工藝等多元市集，及印度瑜珈、舞蹈體驗工作坊，認識印度的歷史文化。

文化局長張䕒育表示，新北市是移居城市，新住民人口更佔了全國之冠，造就了豐富多元的異國文化環境。新北市政府文化局與台北印度愛樂中心合辦印度文化推廣活動，至台今已邁入第10年，今天精彩的印度音樂及舞蹈演出，讓市民朋友可以充分感受印度的文化故事與生活，同時也呈現新北市多元文化相互融合的特色。

▲新北市政府文化局與台北印度愛樂中心合辦的「2023年印度文化節」。

今天特別安排印度舞蹈劇《歐南節的由來》演出，故事敘述印度喀拉拉國王馬哈巴利，勤政愛民，受人民愛戴，人民過著幸福快樂的日子，逐漸人民喜歡國王勝過天神，引發天神嫉妒，於是天神將國王軟禁在天界，國王只求每年在喀拉拉豐收節時，可再下凡與民同樂，人民為了歡迎國王下凡，這一天歡欣鼓舞，載歌載舞，即為喀拉拉歐南新年的由來。

除了有印度舞蹈劇的演出，還規劃印度傳統舞蹈、現代寶萊塢歌舞表演，及印度特色料理、服飾、手工藝及手工彩繪等多元市集，也規劃印度瑜珈、印度舞蹈體驗工作坊，讓民眾免費報名體驗。

▲現場設有手工藝等多元市集。

張䕒育說，印度文化源遠流長，涵蓋了印度教、伊斯蘭教及基督教等宗教，其音樂、舞蹈、戲劇、繪畫等藝術，影響了今天世界其他國家的文化發展，新北市近年推廣東南亞多元文化不遺餘力，透過辦理印度文化節，提升新北市與印度間的文化交流，也讓民眾更認識印度豐富的文化內涵。

▲現場設有服飾、手工彩繪。