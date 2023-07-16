新北2處菊科花海秘境盛開　盛夏紫黃繽紛色彩超夢幻

▲新北大都會公園奼紫嫣紅百日草花海正燦爛綻放中。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

盛夏新北各地菊科花朵正燦爛綻放中，目前花海片片，盛開得熱鬧非凡，展現數大之美，吸引許多民眾前往觀賞及美拍打卡。新北市政府綠美化環境景觀處推薦新北2處祕境花海，石門區風箏公園的天人菊及三重區新北大都會公園的百日草、向日葵。黃橙橙的花海熱情綻放中，歡迎大家來新北踏青賞花，欣賞盛夏繽紛之美。

夏日裡花壇中，最搶眼的花朵，像是百日草、松葉菊、向日葵、天人菊及黃波斯菊等等皆屬菊科植物。石門區風箏公園，占地廣大，每年5至8月份天人菊盛開的季節，大片橘紅色花海襯著碧海藍天景致非常美麗。沿著濱海步道，一邊看海一邊賞天人菊，吹海風賞花景，十分愜意。

▲新北大都會公園「百日草」橘黃花毯美不勝收，花期預計可至8月。

風箏公園鄰近老梅社區老梅綠石槽、富貴角燈塔、富基漁港，適合規劃北海岸一日遊;此外三重區新北大都會公園的百日草、向日葵，奼紫嫣紅的百日草花海，花朵熱情的綻放，花海搖曳生姿。吸引人們駐足以彩色花田為背景，拍攝一張張人與花爭艷的影像，留下繽紛的夏日回憶。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，並一起愛護環境！此外，民眾可以在FB「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家。

▲新北市石門區核能發電廠旁也有橘色花毯和療癒海景，搭公車即可抵達。

▲新北石門風箏公園無敵海景加持「天人菊花海」美如畫。