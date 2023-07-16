飼養寵物蛇風潮盛！逃逸案增多　新北籲飼養前謹慎評估

▲寵物蛇帶回動保處安置等待飼主領回。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年7月16日為世界蛇日，近年來國人飼養寵物風氣漸盛，蛇類也晉升寵物，新北市政府動保處統計，近2年蛇類救援案件中，為寵物蛇種類的案件在2021年有13件、2022年為21件，近年來蛇類作為家中寵物的接受度有逐漸增加的趨勢，蛇類逃逸件數也有可能隨之提升，日前便發生2起黑王蛇帶回動保處安置之情形。

動保處表示，日前三重區陳小姐於晚間12點通報公園籃球場有蛇出沒，由於黑王蛇體型較小攻擊性不高，公園保全人員已先用桶子蓋住，限制黑王蛇行動，等待動保員至現場帶離，而另一起的黑王蛇捕捉位於永和區住宅密集的巷弄間。兩案發現蛇出沒之地點有相似之處，皆出現於人口密集的住宅區周圍，極有可能未妥善飼養，造成蛇逃逸。請民眾在決定飼養前，應謹慎評估自身能力和住家環境，避免環境不良，使寵物蛇逃逸、受傷害等事態發生。

▲今年5月帶回動保處安置的黑王蛇（無毒）。

動保處說，民眾飼養寵物蛇前，可依據新北市動保處邀集專家學者所訂定「鳥、兔、蛇、龜基礎飼養指引」了解寵物蛇基礎飼養知識。常見飼養寵物蛇類有：球蟒、玉米蛇、王蛇等，不同的寵物蛇類有個性、體型、食性等不同區別，球蟒身長約1.5公尺，性格溫和，在蟒蛇類中最常被拿來當作寵物。

玉米蛇是非常小型的蛇類，成體不超過1公尺，主食是幼鼠，至於王蛇的個體大小隨品種不同，最大近2公尺，最小約60公分，王蛇在各方面數值都接近玉米蛇，不論是體型、主食、無毒性都和玉米蛇一樣，但王蛇具食蛇性，沒有玉米蛇那般溫馴，應避免王蛇與其他寵物蛇類接觸。

▲球蟒體型適中、外觀小巧可愛、性情溫順。



動保處長楊淑方表示，針對「鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引」已公布在官網，每種寵物都有牠喜好的生活環境，飼主應提供寵物妥善飼養環境。根據蛇的生理習性，飼主必須考量飼養蛇的容器或空間應盡量開闊，給予足夠的空間滿足牠的爬行、伸展及逐年體積成長的需求，另外由於蛇類的變溫體質，亦須布置冷熱區的不同環境供蛇選擇。

楊淑方呼籲，《動保法》第29條第1項第1款明訂，若違反第5條第3項棄養行為，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。請飼主對於其管領之動物應提供妥善之照顧，不可惡意遺棄寵物以免觸法，若民眾發現不當飼養或惡意遺棄可撥打農委會1959動保專線通報違反動保法檢舉案件及動保處24小時通報電話：02-2959-6353或1999市民專線報案處理。

▲玉米蛇的體型小，花色多元豐富。

