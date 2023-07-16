新北表揚模範父親！最高齡103歲　侯友宜提舊憶父恩

▲今年獲獎模範父親中，最年長的是新莊區李裕，高齡103歲。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

爸爸，辛苦了！新北市政府今（15日）舉行112年模範父親表揚典禮，市長侯友宜出席頒獎予55位由各機關團體所推薦的模範父親，肯定爸爸們的辛勞。侯友宜表示，天底下的爸爸都是很偉大的，獲獎的55位父親皆有一段感人的故事，父親節即將到來，子女們別忘了向爸爸說聲父親節快樂。

侯友宜分享回憶中父親的樣子，他說爸爸從來只知道努力工作、養家活口，每天早起辛勤的載豬肉回鄉鎮裡販賣，讓家中小孩都能受教育，深深感謝父親的付出，父親樸實、認真的精神也影響自己一輩子。

今年獲獎的模範父親中最年長的是新莊區李裕，高齡103歲，侯友宜說，李爸爸年輕時是令人景仰的軍人，參與過大小戰役，八二三炮戰時因英勇表現獲總統授勳，退伍後開設食品廠，照顧榮民及其遺孤，相當有愛心，是子女的表率。

社會局表示，表揚典禮今年以「阿爸的動感人生」為主題，打造歡樂又寫實的馬拉松場景，邀請模範父親與家人在馬拉松跑道，擺出賽跑姿勢合影留念。今年也安排溫馨版「真心話大冒險」活動，子女們透過擲骰子決定「愛的任務」，例如給父親愛的擁抱，現場氣氛相當溫馨。