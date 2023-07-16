開啟知魚之樂！新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

▲打通46年來舊堰體造成的廊道中斷開啟知魚之樂。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

自2015年蘇迪勒颱風重創碧潭堰後，新北市政府水利局遂於2020年開始為期1002天的堰體改善及周邊環境營造工程，於2023年7月3日完成了216公尺複合式堰體，整體平均流速下修為每秒1.5公尺，預估可提供有20多種具溯游習性之魚種一條洄家的路，尤受矚目的就屬新增於新店溪右岸，這道全台獨一無二的新店溪最大魚道。

水利局長宋德仁表示，新建的豎槽斜隔壁水池式魚道，憑據著施工中生態調查成果及相關條件綜評，加大了原設計的暫留水池空間，並調整預鑄的豎槽斜隔壁擺置方式趨緩側向流速，總長度調整為132公尺，寬度設定為2公尺，平均坡度為修正為1/18.7，豎槽斜隔壁數調降62個，整體平均流速下修為每秒1.5公尺，預估可提供有20多種具溯游習性之魚種一條洄家的路。

▲碧潭魚道採豎槽斜隔壁水池式設計，豎槽斜隔壁數共有62個。

生態調查團隊指出，魚道型式設計考量，以新店溪常見魚種，如長鰭馬口鱲、台灣石(魚賓)、明潭吻鰕虎、短吻小鰾鮈及日本瓢鰭鰕虎等魚種，以在地魚種的思維及習性，其一針對游泳性魚類可以在水中逆流而上之外，也可以跳出水面越過落差；其二攀爬性魚類如果遇到較高流速，則會離開水面攀附在潮濕魚道側壁匍匐前進；其三底棲性魚類可以利用鰭墊幫助克服急流，整合思量並加以優化適用條件，打造適切的水中通廊。

水利局表示，碧潭魚道已於7月11日通水，打通46年來舊堰體造成的廊道中斷，未來堰區場域開放後，大、小朋友們可透過觀察窗親眼看到魚兒溯游，未來也將透過直播公開方式，以手機便可目睹即時畫面；另水下建置有AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用外，亦可使未來開辦的水漾學堂課程趨於豐富、完整，讓市民於參訪新店溪河廊據點同時，更可瞭解關於城市與水環境扣合的思維。

▲水利局長宋德仁親自到場開通魚道。

▲從魚道觀察窗可看到魚兒悠遊。

▲生態調查團隊曾晴賢教授與水利局長宋德仁一同於魚道觀察窗合影。

▲水下攝影機及捕捉到魚群通過魚道畫面。

▲全台獨一無二的新店溪最大魚道7月11日通水。

▲碧潭魚道總長度為132公尺，寬度為2公尺。