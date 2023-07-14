微風爭北車美食廣場延約4年！台鐵沒點頭　爭議調解擬砍為1年3個月

▲台鐵台北車站每天進出人次最高峰曾達60萬。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李姿慧／台北報導

微風廣場進駐台北車站已16年，美食街年營收最高上看30億元，經營權2025年4月到期，不過因疫情影響，微風廣場去年向台鐵提出延約要求，近日雙方展開延約協商，傳出微風要求延約4年，不過台鐵不同意，雙方走入爭議調解機制，協調延約期砍為1年3個月，該案仍待台鐵和微風雙方達成共識。

考量疫情衝擊，桃園機場近日陸續完成延長機場內商家營運年限和減收權利金新約簽署，有免稅店最長可延約10年，松山機場也將依據桃機模式，免稅店業者最長可延約9年，因跳過招標程序且延約期限相當長，引發民代質疑，近日台鐵台北車站商場也正與廠商微風協商延約。

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台北車站最高峰時每天進出人次高達60萬，帶來龐大商機，北車微風食尚廣場更為微風集團獲利金雞母，外傳最高年營收最高上看30億元，微風廣場2007年接手營運，並取得優先續約權續約6年，經營權預計2025年4月到期，台鐵原本預計2024年重新招標，不過因疫情影響營收，微風廣場去年向台鐵提出延約要求，近日雙方展開延約協商。

根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，傳出微風廣場向台鐵局提出台北車站促參案延約4年，不過因台鐵不同意，雙方協議無共識，走入爭議調解機制，參考財政部促參司相關規定，考量疫情前營收及疫情衝擊情況，爭議調解委員會建議延約年限為1年3個月，據悉，目前該案仍待台鐵和微風雙方最後拍板定案。

對此，微風集團低調表示，該案目前正與台鐵研議中。

台鐵局則回應，該案目前尚未定案，也還未修訂合約，尚不便對外說明，將等定案後才能對外公布。