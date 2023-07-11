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機場商家免招標延10年營運期！延約方式霧裡看花　前交長揭問題點

▲▼桃園機場,旅客,服務。（圖／桃機）

▲桃園機場針對疫情期間維持營運虧損商家延長營運期、減收權利金。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

桃機、松機將對疫情配合政策虧損商家延長營運期、減收權利金，最多延10年或9年營運期，遭質疑未經招標開後門，不過桃機並未具體說明延約9年或10年如何計算。交通部前部長陳建宇表示，疫情為不可抗力因素應補償，但做生意沒全贏的，天災造成虧損雙方都要吸收，如何補償才合理，桃機應要釋疑。

機場因應疫情影響將延長商家營運期，不過有業者一口氣可延長10年營運期，讓北市議員徐巧芯質疑未經招標開後門，徐巧芯昨(10日)在臉書指出，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作休息區、免治馬桶，就可延長這麼多年的營運期，跳開招標流程？甚至減收權利金？一屆總統也才當4年，交通部一個點頭就可以延約9年，怎麼想都不合理。也有網友質疑有「貓膩」。

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桃機公司表示，過去3年受疫情影響，運量雪崩式下跌，機場商業服務業者在收入劇減下仍配合政策維持機場營運不中斷，承受巨額虧損，疫情期間政府亦提供邊境產業紓困補助維持業者營運動能；考量疫情屬於非可歸責雙方之不可抗力情事，基於夥伴風險分攤精神，依據契約規定，並參考促參法等相關法規的精神，建立延約計算公式後，並依照個案條件及財務報表等資料核實檢核、依照公式務實計算合理年期。

不過針對最長可延約9年或10年如何計算出來，桃機公司不願進一步說明。

▲▼桃園國際機場二航廈昇恆昌免稅商店。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園國際機場針對疫情維持營運虧損商家將延長營運期。（圖／記者湯興漢攝）

交通部前部長陳建宇則表示，機場與BOT(含ROT，或OT)廠商合約開始簽訂前，會有營運年限、財務計畫，包含收入和支出、利潤等會有相關數據評估，發生疫情在法律上為不可抗力事件，依合約，不可抗力事件應該給予補償，但問題癥結點在於補償金額應該給多少、填補虧損多少。

陳建宇表示，疫情期間機場推出補助和減免費用等措施，讓商家撐過營運沒有產生過度虧損，疫情後重新營運期應該要提出合理補償機制，是否要比照以前收入，仍須提出財務計劃比較，做生意沒有全贏的，也有風險係數，都要納入議題評估考慮。

陳建宇認為，若根據原來財務計畫一年應該要有多少收入，疫情發生後，沒有達到預期收入部分，因屬不可抗力因素，機場和商家雙方都要吸收，補助商家是讓虧損不會加大、擴大，讓商家可以維持營運，疫情期間對業者的補助和減免相關費用，這幾年已經填補過了，應該要扣除掉，疫情影響3年，後面則可再延長3年，這樣才合理，若疫情期間補助不足的還可以再談，維持業者少虧或不會虧損狀態，天災風險導致虧損部分，機場和商家雙方都要面對。

另外，陳建宇也指出，疫情期間廠商也應該有避免損失擴大的因應作為，其因而節省的成本，也不得列入求償範圍、以換算為請求展延的營運期限。

▲▼桃園國際機場二航廈昇恆昌免稅商店。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園國際機場針對疫情維持營運虧損商家將延長營運期。（圖／記者湯興漢攝）

陳建宇強調，既然外界針對延長營運的年期有疑慮，桃機應該要清楚說明和釋疑，避免不必要誤會；此外，此次桃園機場與BOT(含ROT，或OT)廠商延約，更是公司治理重要事項，如桃機未提送董事會審議通過，應該儘快補辧完成法定程序。

桃園市國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，機場商家延約依據財政部民國110年公布疫情虧損延長合約公式計算，根據疫情前民國106年到108年的平均損益賺多少，以及109年到111年虧損多少，套入公式計算彌補金額，依個案換算延約年限。

詹指出，這期間還有商家負擔機場設施建設、養護，譬如育嬰室、候機室、觀景台、廁所、敬老接送等服務，都是業者投資興建的，以義美為例，剛花3億元投資觀景台就遇到疫情變成蚊子館，且配合政策，商家營運不能中斷、不減薪不裁員，業者希望政府能賠償錢，但機場用延長營運期方式，政府可以不用出一毛錢，透過延長營運期機制讓業者慢慢把虧損賺回來。

詹成吉表示，當時機場商家配合政策維持國門維持營運，但國境封鎖3年，政府政策造成商家很大虧損，政府要不要賠償？業者可訴諸法律要求賠償，政府採延長合約方式補償，商家不但要提出財務報表，且要符合營運不中斷且有虧損等條件，延約計算也有會計師簽證，財政部訂定計算公式也有天花板上限，不可超過原本合約營運期，且計算未納入通膨和物價調漲等因素，商家延長合約能不能把虧損賺回來仍是嚴苛挑戰。

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