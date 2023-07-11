台鐵仲夏寶島號7／15啟程　慶首航！「蒸汽機車頭高粱酒」祭優惠

▲仲夏寶島號CT273將於7/15啟程。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵夏季年度盛事仲夏寶島號將於7月15日正式啟程，今年將由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車，附掛六節莒光號車廂行駛於玉里至台東間，台鐵也推出蒸汽機車周邊商品，為歡慶首航，CK101蒸汽機車頭金門高粱酒等也推出優惠，2瓶7960元，約打93折。

台鐵仲夏寶島號今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛六節莒光號車廂，行駛於玉里至台東間，預計共開行3趟車次，包括7月15日、8月5日及8月19日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里及台東等站。

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為歡慶仲夏寶島號首航，台鐵推出限時優惠，7月14日至15日持仲夏寶島號車票票根，至台鐵夢工場花蓮及台東門市，購買每瓶999元「台鐵經典車站紀念酒-高雄驛」，及每瓶4,280元的「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高粱酒，將送驚喜扭蛋外，「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高粱酒也推出優惠，2瓶7,960元，約打93折。

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▲仲夏寶島號7/15啟航，台鐵也推出多款周邊商品。（圖／台鐵）

此外，台鐵也推出蒸汽機車周邊商品，包括精緻手工立體紙雕卡片，每張390元，考究真實的火車機構，繪製插畫細節，除立體紙藝呈現、燙金裝飾並設有夾層，內附紙卡介紹火車歷史，背面有書寫區域，可作信件使用。收納卡片的典藏盒，封面為中央山脈，山脈間藏有石虎、台灣黑熊、梅花鹿、台灣藍鵲、寬尾鳳蝶等特有種動物，整件作品製作不使用任何黏貼。

另也推出CT273女王號系列金屬名片座、刺繡行李吊牌及鑰匙圈，DT668國王號系列領帶夾、玻璃藝品及抱枕，以及蒸汽火車超微型積木、木質冰箱貼及鑰匙圈等。此外，仲夏寶島號造型瓶裝水，外型仿真，每瓶59元。

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