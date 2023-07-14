「巡倒清刷做得好　全民防疫沒煩惱」　屏東縣宣誓戰勝登革熱

▲屏東縣宣誓戰勝登革熱 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內登革熱疫情漸趨嚴峻，為加強民眾清除孳生源觀念，屏東縣政府14日於縣立體育館前草皮辦理屏東場「孳孳不倦 念孳再孳」登革熱孳清活動；由縣長周春米率同環保局等人員各鄉鎮市環保志工共計約720人，分成29隊清掃屏東公園周邊道路、屏東市各里及縣內各村里居家環境，進行環境清潔整頓，共同防堵登革熱疫情。

活動由周春米縣長、環保署南區督察大隊石秉鑫大隊長、環保局長及衛生局長等人共同宣誓，隨後由縣長帶領大家共同清理家園，攜手展開清除病媒蚊孳生源及各項清理家園工作，期許藉由活動動員社區志工、社團等人力，全力進行每週一日一村里「環境清潔日」行動，做好登革熱病媒蚊孳生源清除工作。

周縣長說，屏東天氣炎熱，正好是病媒蚊孳長的好地方，特別感謝環保署支持及市公所、各鄉鎮公所協助，讓屏東鄉親全民總動員；而環境清潔是大家共同責任，縣府團隊也會做好相關防毒清消準備，並再次提醒鄉親除了提高警覺外，更要積極落實「巡、倒、清、刷」，全力防堵登革熱疫情。

環保局表示，因應登革熱疫情，周縣長也特別錄製國台語版防治登革熱宣導錄音，於各鄉鎮市垃圾車及資源回收車播放，並強調防治登革熱以「清潔整頓為主，化學防治為輔」為原則，籲請縣民需要全民與政府一起動員，確實遵循「巡、倒、清、刷」四大要領，主動隨時巡檢清理住家內外角落之積水容器，避免孳生病媒蚊，降低個人、家庭及社區感染傳播之風險。