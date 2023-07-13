通勤月票上路不到半個月！使用量破千萬大關　捷運成最大贏家

▲通勤月票使用人次突破千萬。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，根據統計，不到半個月，使用量已突破1千萬人次，其中捷運受惠最多，衝破500萬大關，台鐵則有87萬人次。

公路總局表示，今(13)日為北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第13天，累計至昨(12)日為止已約有51.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈37.4萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次，新增約1.3萬人次。

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根據統計，截至昨(12)日，三大生活圈已約有1064.9萬人次使用通勤月票，其中過半運量出現在捷運，捷運含輕軌有528萬人次，超過9成在基北北桃生活圈，高達496萬人次；其次是南高屏生活圈有24.7萬人次，中彰投苗生活圈僅7.3萬人次。

此外，公車公路客運運量也有400.8萬人次，其中基北北桃生活圈佔9成最多，有365.5萬人次，中彰投苗生活圈則有26.7萬人次，南高屏生活圈僅8.6萬人次。

▲通勤月票上路12天，搭乘台鐵人次為87萬。（圖／記者李姿慧攝）

通勤月票搭乘台鐵為87萬人次；其他運具含公共自行車及渡輪則有49.1萬人次，其中基北北桃生活圈39.7萬人次、中彰投苗生活圈2.7萬人次、南高屏生活圈6.8萬人次。

公路總局表示，目前三大生活圈通勤月票使用狀況良好，月票使用人次更於昨天突破1,000萬人次，使用人次穩定增加。