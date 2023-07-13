交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

▲交通鐵道本周六首度聯合徵才，台鐵也設攤參與招募鐵道人才。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通鐵道首度聯合徵才，高雄科技大學本周六(15日)將舉辦「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」，包括交通部鐵道局、鐵研中心、台鐵、北捷、桃捷、高捷、阿里山林鐵，以及電子、電腦、電信、科技等逾50家業者參加聯合招募。

交通鐵道軌道首次聯合舉辦徵才博覽會，集結國內主要鐵道運輸公司，以及各大工程、設備供應商，「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」本周六(7月15日)將在高雄科技大學登場，軌道建設為前瞻基礎建設中重大項目，包含扶植軌道關聯產業與發展軌道科技，高科大主辦鐵道產業聯合徵才及培訓活動，逾50家指標廠商設攤攬才。

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此次徵才活動參展廠商和單位包含交通部鐵道局、鐵道技術研究及驗證中心、台鐵局、阿里山林業鐵路及文化資產管理處、台灣世曦、台灣車輛、台灣京三、日本信號、華電聯網、中興工程、中鼎集團，IBM、SGS、德國萊因等等。

此外，國內捷運公司包含台北、新北、桃園、高雄等，也都有設攤；另還有精密儀器、科技、電子、電腦、資安、資訊、電信等產業也共襄盛舉。

▲高科大協助軌道設備國產化研發，今年也舉辦鐵道聯合招募。（圖／高雄科技大學）

高科大發展鐵道技術號誌與車載系統超過15年，對鐵道技術國產化有開發經驗，近年多次臨危授命前進軌道事故現場，參與事後調查與解碼工作。

高科大表示，我國鐵道系統向來均以國外輸入為主，在系統與介面間的整合，面臨不少困境，因此高科大鐵道中心將關鍵項目國產化的努力，是非常重要的工作，包括電路卡板研製、機構系統開發、機電系統整合等等，實裝於鐵路正線系統運轉已超過230件，並協助企業取得專利至少50件，這些績效讓這次徵才活動更具代表意義。