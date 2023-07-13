　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通鐵道本周六首度聯合徵才，台鐵也設攤參與招募鐵道人才。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通鐵道首度聯合徵才，高雄科技大學本周六(15日)將舉辦「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」，包括交通部鐵道局、鐵研中心、台鐵、北捷、桃捷、高捷、阿里山林鐵，以及電子、電腦、電信、科技等逾50家業者參加聯合招募。

交通鐵道軌道首次聯合舉辦徵才博覽會，集結國內主要鐵道運輸公司，以及各大工程、設備供應商，「鐵道產業聯合徵才暨職能培訓營」本周六(7月15日)將在高雄科技大學登場，軌道建設為前瞻基礎建設中重大項目，包含扶植軌道關聯產業與發展軌道科技，高科大主辦鐵道產業聯合徵才及培訓活動，逾50家指標廠商設攤攬才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次徵才活動參展廠商和單位包含交通部鐵道局、鐵道技術研究及驗證中心、台鐵局、阿里山林業鐵路及文化資產管理處、台灣世曦、台灣車輛、台灣京三、日本信號、華電聯網、中興工程、中鼎集團，IBM、SGS、德國萊因等等。

此外，國內捷運公司包含台北、新北、桃園、高雄等，也都有設攤；另還有精密儀器、科技、電子、電腦、資安、資訊、電信等產業也共襄盛舉。

▲▼ 高科大傳確診。（圖／高雄科技大學）

▲高科大協助軌道設備國產化研發，今年也舉辦鐵道聯合招募。（圖／高雄科技大學）

高科大發展鐵道技術號誌與車載系統超過15年，對鐵道技術國產化有開發經驗，近年多次臨危授命前進軌道事故現場，參與事後調查與解碼工作。

高科大表示，我國鐵道系統向來均以國外輸入為主，在系統與介面間的整合，面臨不少困境，因此高科大鐵道中心將關鍵項目國產化的努力，是非常重要的工作，包括電路卡板研製、機構系統開發、機電系統整合等等，實裝於鐵路正線系統運轉已超過230件，並協助企業取得專利至少50件，這些績效讓這次徵才活動更具代表意義。

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突連道歉3次：水很深我好怕

熱炒店老闆開大絕！他感嘆這一仗「北科大學生輸了」：還太嫩

「全台最高Buffet」9點訂位卡爆！網友一片哀號：根本打不開

新冠死亡重症率「仍高於流感」　李秉穎：感冒化還要一段時間

白飯之亂突顯「台灣免費文化」陋習　主播嘆：專業沒有價值

對抗跑步殺手「髂脛束症候群」　北榮桃園分院教您這樣做

飛韓國1699元！虎航「冬季航班促銷」今10:00開跑

買飲料驚見「考驗人性販賣機」　價差5元他揭實測結果

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突連道歉3次：水很深我好怕

熱炒店老闆開大絕！他感嘆這一仗「北科大學生輸了」：還太嫩

「全台最高Buffet」9點訂位卡爆！網友一片哀號：根本打不開

新冠死亡重症率「仍高於流感」　李秉穎：感冒化還要一段時間

白飯之亂突顯「台灣免費文化」陋習　主播嘆：專業沒有價值

對抗跑步殺手「髂脛束症候群」　北榮桃園分院教您這樣做

飛韓國1699元！虎航「冬季航班促銷」今10:00開跑

買飲料驚見「考驗人性販賣機」　價差5元他揭實測結果

夫妻出遊約小三一起！半夜見老公爬上她床「交纏而眠」　正宮氣瘋

人口紅利支撐買氣　鳳山新案坐3望4

8.8億➔4.8億！台中37年飯店不撐了　知情人士曝「求售主因」

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

要見準婆婆！她看照片驚見國中「夢魘」崩潰

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

網點名6星座「最表裡不一」　雙魚愛挖洞給人跳！

更多熱門

相關新聞

工業男子4招教房東解決生鏽門：王小姐是對的

工業男子4招教房東解決生鏽門：王小姐是對的

桃園龜山一名「王小姐」承租的房子鐵門生鏽，但房東卻要求支付2萬5000元的換門費用，讓她覺得不合理而PO網，而「王小姐」也在媒體報導後爆紅。對此，YouTube頻道「超認真少年」阿仔師也跟風並提供4個方案給房東除鏽，「王小姐都是對的，看房東你自己要怎麼處理」。

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

幼兒園餵藥案不起訴！　王薇君代家長發4點聲明回應了

幼兒園餵藥案不起訴！　王薇君代家長發4點聲明回應了

即／板橋幼兒園餵藥案今偵結！　全案不起訴

即／板橋幼兒園餵藥案今偵結！　全案不起訴

關鍵字：

高科大鐵道交通聯合徵才台鐵北捷桃園高捷新北捷運鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面