在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

▲「北港媽祖66小時短片大賽」得獎參賽者大合照。（圖／北港朝天宮提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

「北港媽祖66小時短片大賽」於北港朝天宮進行作品首映暨頒獎典禮後圓滿閉幕，參賽者們在艷陽高掛、高溫破表下，以滿腔熱血燃燒了66個小時，最終由「We愛987」榮獲金獎興奮地將十萬元抱回家，朝天宮董事長蔡咏鍀還特別加碼最佳活動紀錄獎與完賽選手獎，參賽者們人人有獎，心花怒放，大喊明年還要參賽。

長達66小時的限時限地拍攝模式對近200位參賽者來說真是一極大挑戰，尤其是在酷暑的七月天。有參賽者表示，66小時要完成一支五分鐘短片真的好緊張，超級挑戰腦力極限。活動執行人員表示，我們早上9點上工，遇到一臉倦容的參賽者才剛回來休息，他們拍了一整夜，真的好拼，有多組參賽者還特別邀請王嵐申、林怡珊、黃少谷等實力派演員參與演出，競爭相當激烈。

▲「北港媽祖66小時短片大賽」金獎We愛987。（圖／北港朝天宮提供）

參賽者作品現地展映和分享交流會董事長蔡咏鍀和參賽者一起坐在展映現場觀影，和參賽者互動、討論作品創作心得。參賽者指出，北港媽祖66小時短片大賽相當有意義，除藉著比賽認識雲林北港媽祖文化、吃遍雲林和北港美食、到農產品產地體驗採花生玉米，外向活潑的參賽者還跟當地居民交朋友聊人生收穫良多。

▲「北港媽祖66小時短片大賽」銀獎：這班粉腸。（圖／北港朝天宮提供）

主辦單位北港朝天宮、雲林縣政府均表示，感謝所有的參賽者，特別是還有來自馬來西亞、大陸和澳門的大小朋友們，在這個全球平均氣溫最高的大熱天，扛著攝影燈光器材，有的到古坑山上，有的到口湖海邊，有的穿梭雲林北港大街小巷，把最美最精彩最動人的故事，透過影像記錄下來，再透過社群傳播出去，讓世界看見雲林，看見北港媽祖文化。

2023北港媽祖66小時短片大賽得獎名單

金獎：We愛987。

銀獎：這班粉腸。

銅獎：陽哥子弟兵攝攝Der。

佳作六名：香菜冰淇淋、台灣廟廟廟、小心肝映像、烏山滑行、台北王先生和阮小姐、翰安影像。

評審團特別獎三名：媽祖我鄰居、好彩頭影像、縱虎歸。

▲「北港媽祖66小時短片大賽」銅獎：陽哥子弟兵攝攝Der。（圖／北港朝天宮提供）