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口湖鄉反變電站自救會舉牌陳抗　張麗善籲能源局重視地方民意

▲雲林縣口湖鄉反變電站自救會今日至縣府遞交陳情書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣口湖鄉反變電站自救會今日至縣府遞交陳情書。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

睿日光電於雲林口湖鄉設置睿日口湖太陽光電發電廠第二期及共同升壓站，當地民眾認為該建置案違法，當地自救會於今(10)日至縣府遞交陳情書，其訴求內容指出，該公司施工說明會辦理於甲地開會卻於乙地施工，另與拔仔腳淨水池距離太近影響用水安全之虞，並針對行政程序提出疑慮，要求應停止建置或另尋其他地點興建。

雲林縣長張麗善親自接下陳情書，允諾將邀經濟部能源局現勘，協助鄉親解決問題。張麗善表示，雲林為農業大縣從事農業者有58%，過度施作地面型太陽能光電版，是否會造成熱島效應，產生缺水、缺雨等問題，中央相關部會應做確實研究向民眾說明，並表示將把自救會的意見轉達給能源局。

▲雲林縣口湖鄉反變電站自救會今日至縣府遞交陳情書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善並表示將把自救會的意見轉達給能源局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府建設處表示，再生能源為國家重大政策，針對能源局核准興建升壓站及設置光電常造成地方民眾陳抗部分，本府已請能源局研議成立在地工作站或辦公室，針對民眾反映事項及時處理，並強調能源發展政策應秉持維護農漁發展、保障農漁民權益及尊重當地生態環境之條件下推動。
 
另雲林縣政府亦將建請該案主管機關能源局於口湖鄉謝厝村升壓站案場主持召開協調會議，確定日期後通知業者及自救會，雙方到場協調並達成共識。雲林縣政府再表示，每項政策順利進行的背後一定有民眾支持，才可真正的共榮共存，創造地方經濟繁榮。

▲雲林縣口湖鄉反變電站自救會今日至縣府遞交陳情書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善親自接下陳情書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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