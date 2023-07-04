2023桃園閩南文化節精彩落幕　扎根傳統邁向國際化

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動日前本月2日畫下完美句點，圖為藝閣踩街系列活動之一。（圖／桃市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園閩南文化節」系列活動持續近月，於7月2日完美落幕，桃園市文化局指出，這次除有海內外競賽如藝閣vs踩街、桃園國際龍獅邀請賽，亦有傳統民俗展現如總舖師辦桌活動、鬥陣III，另有深化學理與實務探討桃園閩南文化發展論壇，延續以往成功的模式，並扎根傳統基礎上，未來將以在地化、現代化，並朝國際化文化節慶方向邁進。

市府文化局表示，今年閩南文化節自6月10日的「藝閣vs踩街」，以傳統組、創意組分項競賽，邀集桃園地區在地宮廟、各級學校、社區團體共同參與，還邀請北港朝天宮媽祖聖誕比賽獲獎大型真人藝閣車、奇幻劇團展演大旗陣及小丑秀到八德區大湳共同參與。40隊各具特色藝閣車，展現地方文化底蘊及動員潛力。最終決選出14組獲獎團隊，傳統組金獎得主為桃園市新屋區蚵間社區發展協會，創意組金獎則由財團法人中壢區慈惠堂獲得。

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動之桃園閩南文化發展論壇，邀請專業人士與會探討。（圖／桃市府文化局提供）

6月17日舉辦的「桃園閩南文化發展論壇」，由淡江大學海下中心副主任、歷史系副教授李其霖擔任計畫主持人，桃市府文化局長邱正生、主秘張至敏、閩南及民俗文化科長羅炤月、專家學者等逾200人參與。專題演講邀請中研院院士李豐楙，以「斯土斯神：閩南文化中的當境信仰」為題，介紹閩南移民歷史與衝突，帶出土地公等文化特色，勾勒閩南人現今生活與民俗信仰，此外還針對「閩南傳統文化的產業連結與地方創生」、「閩南傳統文化的數位化與行銷策略」、「閩南傳統文化(文創)園區的規劃與經營」等4項主題進行分組討論，另外邀請多名學者專家分享學術研究成果與實務經驗案例。

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動席開百桌，令人食指大動各項美食備受好評。（圖／桃市府文化局提供）

6月18日熱鬧登場的「總舖師辦桌活動」則席開百桌，以「好日子．入新厝」為主題，邀請社會上對美食有深入研究的專家評選出5位總舖師，包括桃園在地的「蔡岳甫」、國宴主廚「張和錦-水蛙師」、中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」、「陳俊銘-阿銘師」，以及擁有多國烹飪料理經驗的「丁世偉」，展現獨到的廚藝與功夫。每位主廚現場烹調10道美味菜色。今年由桃園市長張善政邀請基隆、台北與新北等縣市首長共襄盛舉，藉此推廣桃園富有特色辦桌文化並展現基北北桃共同生活圈概念。

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動之桃園國際龍獅邀請賽，讓觀眾大飽眼福。（圖／桃市府文化局提供）

6月24、25日的「桃園國際龍獅邀請賽」則在桃園陽光劇場舉行，是桃園閩南文化節首次以國際賽事規格舉辦之活動，邀請亞洲優秀舞龍舞獅隊伍共11隊來台競技，賽事項目分為「夜光龍」、「南獅自選套路」及「文化創意賽」等，開幕當天邀請曾獲得6項全國冠軍的雲林下崙國小龍鳳獅隊暖場演出，2天激烈鏖戰後，夜光龍由「壽山巖-國立體育大學舞龍隊」奪冠；「南獅自選套路」則由「台灣培德體育會」掄元；「文化創意賽」由「中華台北A隊」獲得冠軍，比賽除交流舞龍舞獅傳統技藝，更讓觀眾大飽眼福，並將三項賽事冠軍留成功在台灣。

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動之鬥陣III，以虛實交織故事軸線延伸發想，闡述先民渡過黑水溝移墾開發歷史。（圖／桃市府文化局提供）

7月1、2日在桃園區新永和市場旁停車場舉辦的「鬥陣III」是本次活動壓軸，桃園閩南文化節自製大戲「鬥陣」是特色技藝團隊共同匯演盛宴，高品質演出已成為桃園亮點文化品牌。今年適逢桃園南崁登上大航海時代舞台380周年，「鬥陣III」以桃園在地故事為基礎，將神話帶入歷史現場，加入大航海時代與先民渡過黑水溝移墾開發歷史，還有桃園水庫媽與龍潭大池等民間傳說，以虛實交織故事軸線延伸發想，帶出傳統與創新價值觀的對話。

▲「2023桃園閩南文化節」系列活動由副市長蘇俊賓頒獎給獲得單位畫下完美句點。（圖／桃市府文化局提供）

本次參演團隊邀請桃園在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等，同時邀請專業藝人許效舜、柯大堡；其他國際知名藝陣團隊--藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等，結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，寫下歷史濃墨重彩輝煌一筆。