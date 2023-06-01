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2023桃園閩南文化節開始了　6／10起藝閣vs踩街率先登場

▲2023桃園閩南文化節開始了

▲2023桃園閩南文化節開始了。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園閩南文化節開始了！市府文化局表示，一年一度最盛大的閩南嘉年華節慶，將於6月10日至7月2日熱鬧登場。該活動自2012年首辦以來，今年邁入第12個年頭，以「文化永續、多元發展」為規劃方向，邀請各地民眾一起來桃園，體驗閩南文化精彩魅力！

今年系列精彩活動熱鬧滾滾，首先由6月10日的「藝閣vs踩街」揭開序幕，由社區、學校、宮廟組成的40隊藝閣隊伍熱鬧踩街競技，於八塊厝民俗藝術村及大湳街區進行踩街。並分為傳統組及創意組進行競賽，加上其他表演團隊，創造屬於桃園的閩式嘉年華盛會，踩街結束後，藝閣車將會在八塊厝民俗藝術村展示至6/17止。

▲2023桃園閩南文化節開始了

「桃園閩南文化發展論壇」17日登場，邀請超過30位專家學者、業界年輕代表等，於福容大飯店桃園店，針對傳統工藝文創、表演藝術、語言推廣、信仰節慶、飲食起居等層面進行深入探討，重構當代閩南文化處境與提出發展綱領之建議，作為未來持續深化閩南文化研究及業務推動參考。

「總舖師辦桌」是民眾年年引頸期盼的活動，每每開放認桌即秒殺，今年以「入新厝」為活動主題，18日於新永和市場停車場辦理，徵選出5組各地特色總舖師端出拿手料理，閩南傳統習俗於入厝當日多會辦桌宴客，邀請親朋好友一起分享入新居的喜悅。

桃園首次辦理的「桃園國際龍獅邀請賽」24、25日，將於桃園陽光劇場登場，邀請亞洲各國(地區)優秀舞龍舞獅隊伍齊聚桃園交流競賽，本次共有來自各國頂尖團隊11隊，就「夜光龍」、「南獅自選套路」及「創意賽」等競賽項目同台競技，在國境開放後首次辦理的龍獅大型賽事，機會難得，千萬不要錯過。

活動壓軸自製大戲「鬥陣III」於7/1-2日展開，是傳統特色技藝團隊共同匯演的盛宴，高品質的演出已成為桃園的亮點文化品牌，此次將於新永和市場旁停車場舉辦。表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，邀請在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等，另邀請專業藝人許效舜、柯大堡；其他國際知名藝陣團隊--藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等等，且看導演如何串聯不同性質的團隊，帶領大家體驗全新創作劇情。

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