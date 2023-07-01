桃園「青春啟航航」專案啟動　副市長蘇俊賓KTV勸少年快回家

▲桃園市府於昨晚聯合警察、消防、社會等七局處，動員逾400名警力進行聯合稽查，副市長蘇俊賓等人啟動青春專案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今（1）日是暑假第一天，桃園市政府昨晚起實施青春專案，動員警察、消防、社會局等7個局處、逾400名警力組成市府聯合稽查小組執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，由副市長蘇俊賓帶隊在市區KTV進行勸導，蘇俊賓勸導在KTV包廂內唱歌青少年儘早回家；桃警指出，首日掃蕩141個營業場所，查獲詐欺、通緝、毒品等案件共計207件、227人。

▲桃園市府於昨晚聯合警察、消防、社會等七局處，動員逾400名警力進行聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府在暑假開始前夕，由副市長蘇俊賓率領包括警察、消防、社會、環保、衛生局等七個局處啟動青春專案，蘇俊賓指出，市府團隊宣示保護青少年之決心，期許員警持續打擊「毒品」、「詐欺」和「兒少性剝削」、「妨害性隱私及不實性影像」及「少年遭幫派吸收案類」等不法。

▲桃園市府昨晚展開聯合稽查，副市長蘇俊賓在KTV內勸導未成年少女、少年盡早回家並注意個人自身安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓表示，今年暑假是疫情解封後的第一個暑假，預期青少年可能更積極參與各項活動，市府各局處已規劃多項夏令營，讓青少年有好的活動去處，市府首要是要保護青少年，引導青少年從事正當休閒活動。隨後帶領市府團隊至KTV臨檢，在包廂內勸導未成年少年與少女儘早回家，並注意安全，也預祝有個美好的暑假生活。

▲桃園市府昨晚展開聯合稽查，桃警、衛生、社會等局處在KTV內進行聯合稽查勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警察局長吳坤旭也說，隨著疫情趨緩，為鼓勵青少年以正向、陽光態度面對人生，暑假期間警察局安排「青春挺Real」系列活動，包括「青春饒舌秀」，徵選青少年代表的「青春發言人」、邀請網紅阿拉斯於「青春相談室」暢談青春議題，活動可期精彩，還可參加「PS5」與「Switch」抽獎機會，歡迎青少年踴躍參與。

桃園市警局昨晚規劃50處路檢點，執行141處營業場所進行強力掃蕩，首日凌晨查獲詐欺95件100人、通緝27件29人、毒品37件40人、公共危險58件58人，共計207件、227人。