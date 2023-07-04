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桃園交通科技執法中心啟用　張善政：打造「智慧桃園」第一步

▲桃園市長張善政今天上午出席「桃園市警局交通科技執法中心」啟用典禮上，與警察局長吳坤旭、環保局與多名市議員進行啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天出席「桃園市警局交通科技執法中心」啟用典禮上，與警察局長吳坤旭、環保局與多名市議員進行啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日出席「桃園市警察局交通科技執法中心啟用典禮」時表示，交通執法進入科技時代，執法將更客觀且不易有人為操作空間，科技執法所蒐集相關影像、數據，透過分析作為進一步改善交通設施，交通科技執法中心啟用是「智慧桃園」的第一步，未來科技執法將拓展至環保、水務等領域，打造更全面之「智慧桃園」。

桃園市近年來因經濟蓬勃發展，人口與車輛數急遽增加，為維護民眾交通安全及防制交通事故，今天在大園區成立「交通科技執法中心」，由市長張善政、警察局長吳坤旭、環保局副局長呂明錡、中華電信桃園營運處總經理蘇振乾等人揭牌，也邀請多位桃園市議員參與。

▲桃園市長張善政聽取科技執法中心各項執法數據偵測即時影像。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政聽取科技執法中心各項執法數據偵測即時影像。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，桃園幅員廣大，交通情況複雜，需仰賴科技工具，感謝中華電信陸續在路口建置租賃式科技執法設備，路口蒐羅資料與影像是科技執法之重要基礎，相關科技執法設備在全市建置312處，包括高鐵桃園站停等區違停問題，今年6月經市府建置違規停車偵測科技執法設備後，每輛車臨停等待時間為3分鐘，逾時將依科技執法違停偵測認定後舉發，效果相當卓著。

▲桃園市長張善政指出，科技執法是培養市民守法觀念，維護交通安全才是首要目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政指出，科技執法是培養市民守法觀念，維護交通安全才是首要目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也提到，科技執法目的是培養市民守法觀念，重點不在於舉發違規案件之多寡，也不是向民眾搶錢，維護交通安全才是首要目標，對守法市民而言，科技執法的存在並無差異，不論是稽查噪音車輛的「靜桃專案」，或是針對農地傾倒廢棄物的科技執法，桃園市將逐步強化科技執法措施，以「智慧桃園」方式管理並解決問題。

張善政強調，交通科技執法中心未來也將對外開放各界參觀，教育局亦可安排教學參訪，可讓各界更瞭解市政推動理念，理解科技執法之作法與進展，更可宣導與培養道安觀念，擴大科技執法之效益。

警察局長吳坤旭也說，交通科技執法中心成立後，將可達「AI辨識分析」及「智慧交通管理」2大目標，有效減少警力派遣，以數據分析為導向，整合數據資料，有效防制交通事故發生。此外，大園分隊新駐地廳舍也於今日啟用，優質辦公場所及設備可有效提升警察同仁的辦事效率，更可提升為民服務品質，大園分隊新廳舍位於大園與觀音區間，可兼顧兩區市民交通安全，有效縮短前往交通事故現場時間。

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關鍵字：

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