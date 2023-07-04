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社會 社會焦點 保障人權

搬瓦斯桶放浴室...警消破門噴水　醉男沒點火下場一樣慘！

▲桃園市張姓男子不滿妻兒不理睬竟萌輕生念頭，今年5月酒後在租屋處將瓦斯桶搬至浴室，開啟瓦斯開關欲輕生，警消破門而入灑水搶救而未遂。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市張姓男子不滿妻兒不理睬竟萌輕生念頭，今年5月酒後在租屋處將瓦斯桶搬至浴室，開啟瓦斯開關欲輕生，警消破門而入灑水搶救而未遂。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子原本與妻兒子女共在中壢區某租屋處共同居住，後來妻兒陸續搬離租屋處，張男認為妻兒不理他萌生輕生念頭，今年5月間酒後將陽台瓦斯桶搬至浴室，開啟瓦斯開關後頓時瀰漫濃厚瓦斯味，張男還打電話向警方透露欲開瓦斯自盡，警消據報後破門而入，立即灑水搶救。桃檢調查時，張否認縱火，只坦承有將瓦斯打開，檢方偵結依漏逸氣體罪嫌將張男起訴。

檢警調查，61歲的張姓男子與妻子兒女，原本在中壢區租屋居住，但妻兒子女陸續搬離後，僅剩張男1個人獨居，今年5月25日上午11時許，張男酒後越想越難過，將放置陽台瓦斯桶搬至浴室內，開啟瓦斯開關後漏逸液態瓦斯瀰漫整間房子，意圖吸入瓦斯達到輕生目的，張男還打電話向警方透露想輕生念頭。

警消到場後破門而入，並灑水控制張男，所幸並未釀成氣爆等意外，警方將張男帶回派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，張男坦承有開啟瓦斯桶開關之事實，但否認有放火燒毀供人使用住宅未遂罪嫌，辯稱該處只有他一人居住，打開瓦斯時手上根本沒有打火機，後來把瓦斯桶搬至客廳時，警消破門進入時灑水灑得他一身濕等語；檢方認為雖無積極證據查出張男有縱火之事實，現場也未發現有打火機等其他足以點燃瓦斯之物，偵結依漏逸氣體罪嫌將張男起訴。

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