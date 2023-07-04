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滿載化學廢料！大貨車國道火燒車　2人跳車躲死劫...整輛燒成廢鐵

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午行經桃園市台61線觀音段時突然發生火燒車，消防人員到場時，大貨車已陷入火海，所幸駕駛與乘客及時逃生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線觀音段今（4）日上午發生大貨車火燒車意外，桃園市消防人員到場時，駕駛與乘客已及時跳車逃生，消防人員在50分鐘內撲滅火勢，但滿載化學廢料的大貨車，已經燒成一團廢鐵，所幸並無人受困受傷；駕駛透露，開車至現場時突然發現竄出濃煙，趕快將大貨車停放路肩下車查看，還好及時逃離未受傷，至於起火原因仍由消防局火調科人員調查釐清。

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午行經桃園市台61線觀音段時突然發生火燒車，消防人員到場時，大貨車已陷入火海，所幸駕駛與乘客及時逃生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午10時50分許接獲報案指稱，台61線與台66線路口路段發生大貨車火燒車，消防局立即派第三大隊派出7輛消防車、1輛救護車與20名消防人員到場灌救，火勢在上午11時42分被撲滅，現場並並無人受傷與受困，至於起火原因與損失，目前仍須由火調科人員調查釐清。

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛滿載化學廢料的大貨車，今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局表示，這輛大貨車滿載化學回收廢料，消防人員到場時，大貨車已陷入火海，警方則在現場架設封鎖線，避免人員誤闖。大貨車郭姓駕駛指稱，今天載運液態化學廢料回收處理，行駛過程中發現車斗竄出濃煙，趕緊停在路肩下車察看，未料瞬間起火燃燒，包括他與1名乘客及時逃生未受傷，但飽受一場驚嚇。

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外，消防人員以泡沫劑灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛滿載化學廢料大貨車今天上午經過台61線觀音段時突然發生火燒車意外，消防人員以泡沫劑灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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