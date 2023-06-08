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2023桃園閩南文化節6／10-7／2登場　五大活動展現閩南文化內涵

▲「2023桃園閩南文化節」6/10-7/2登場

▲「2023桃園閩南文化節」6/10-7/2登場。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023 桃園閩南文化節」本週六(10日)由「藝閣vs踩街」揭開序幕，40隊藝閣隊伍將在八塊厝民俗藝術村及大湳街區熱鬧踩街；6月17日辦理「桃園閩南文化發展論壇」；18日舉辦富有閩南文化特色的「總舖師辦桌」；24日至25日首次舉行「桃園國際龍獅邀請賽」；7月1日至2日活動壓軸自製大戲「鬥陣III」等，各項活動目不暇給、精采可期。

▲「2023桃園閩南文化節」6/10-7/2登場

市長張善政8日出席八塊厝民俗藝術村開幕活動表示，桃園是文化大熔爐，閩南人口超過百萬，「2023桃園閩南文化節」盼藉由結合文創產業，透過系列活動彰顯傳統文化最精緻的層面與內涵，讓長輩、青年朋友與下一代皆能體會其珍貴，進而珍惜、保存。

文化局長邱正生表示，桃園閩南文化節邁入第12年，今（112）年系列活動精采熱鬧，包括6月10日「藝閣vs踩街」將由社區、學校、宮廟組成40隊藝閣隊伍踩街競技，並分為傳統組及創意組進行競賽，打造屬於桃園的閩式嘉年華；6月17日「桃園閩南文化發展論壇」規劃邀請超過30位專家學者、業界年輕代表等，針對傳統工藝文創、表演藝術、語言推廣、信仰節慶、飲食起居等深入探討，作為持續深化閩南文化研究及業務推動的參考。

▲「2023桃園閩南文化節」6/10-7/2登場

邱局長說明，6月18日的「總舖師辦桌」是民眾每年引頸期盼的活動，今（112）年以「入新厝」為主題，徵選5組特色總舖師端出拿手料理；桃園首次辦理的「桃園國際龍獅邀請賽」則於6月24日至25日於桃園陽光劇場登場，邀請11隊來自亞洲各國的優秀舞龍舞獅隊伍齊聚桃園、交流競技。

而7月1日至2日的活動壓軸自製大戲「鬥陣III」，是傳統特色技藝團隊共同匯演的盛宴，今（112）年將結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等元素，邀請景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館、許效舜、柯大堡、藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等一同出演，誠摯邀請民眾前來感受桃園閩南文化的精采魅力。

包括市議員朱珍瑤、段樹文、許家睿、楊朝偉、市府文化局長邱正生、地稅局長姚世昌、法務局長賴彌鼎、八德區長蔡豊展、各宮廟代表等皆一同出席。

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