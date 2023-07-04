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桃園最小清潔隊員「錄取者僅15歲」　環保局：監護人須簽文件

▲▼清潔隊員錄取名單「最小15歲」　桃園環保局：月入3萬3000元起。（圖／桃園市環保局）

▲桃園環保局招考清潔隊員3日放榜，不少民眾前來查看榜單。（圖／桃園市環保局）

文／中央社

桃園市環保局招考清潔隊員今天放榜，共錄取451人，年紀最小者僅15歲，環保局說，若完成報到手續進用，將會是桃園最年輕清潔隊員，環保局也舉行點榜儀式代表對考試制度的重視。

環保局發布新聞稿表示，這次清潔隊員招考，原本預定名額為450人，但因有2人同分所以增額錄取1人，其中一般隊員組錄取266人，原住民族組錄取90人，駕駛組錄取90人，身障組錄取5人，錄取隊員中年紀最長為55歲，最小15歲，大專以上學歷共269人。

根據瞭解，這名年僅15歲的錄取者，國中畢業後選擇報考清潔隊員，並符合報考資格，但是依據勞動基準法規定，由於15歲以上未滿16歲的受僱從事工作者為「童工」，童工及16歲以上未滿18歲者，不得從事危險性或有害性的工作。

環保局說，排序分發時若未滿16歲，須由監護人簽署相關文件並依規定安排適當工作。錄取考生預計8月起陸續通知進用，並按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每名隊員薪資約新台幣3萬3000元，加上清潔獎金8000元，擔任駕駛者還可加發駕駛安全獎金，每月收入超過4萬元。

環保局長陳世偉也特別在環保行政園區進行點榜儀式，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告，他也期勉這批新血未來加入清潔稽查大隊時，能秉持參加考試時的拚勁與初衷，為市民提供優質的服務。

▼局長陳世偉擔任典榜主考官，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告。（圖／桃園市環保局）

▲▼清潔隊員錄取名單「最小15歲」　桃園環保局：月入3萬3000元起。（圖／桃園市環保局）

 
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