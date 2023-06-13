環保與神同行！北市屈原宮引創光電　成為首座創能儲能示範宮廟

▲洲美屈原宮為台北市首座創能儲能宮廟。（圖／台北市環保局提供）

記者江采蓁／台北報導

響應台北市淨零轉型政策，北投區洲美里辦公處、屈原宮管理委員會與民間廠商合作，於洲美里屈原宮設置厚度僅0.3公分可撓式太陽能板，結合儲能設施及節能措施，達到用電自發、降低對市電的依賴，不僅減碳，也節省電費支出，成為北市首座創能儲能示範宮廟，成為北市宗教場所淨零轉型的參考。

環保局說明，以往一般規格0.4kWh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分，這次屈原宮旁龍舟屋示範的是可撓式太陽能板，厚度僅0.3公分，不僅重量輕，且可彎曲，使安裝更加簡便。目前龍舟屋共設置4.8kWh太陽能版，搭配15kW儲能系統，今年6月5日至9日實際發電量已達到96度。

環保局也表示，未來將增加設置規模達8kWh，並透過智慧化供電系統，使屈原宮及文史館用電達到自發自用自足，經廠商評估屈原宮及文史館創能、儲能、節能設置成本，約為該宮廟兩年半的電費支出；此外，透過綠能發電相當每年可減少2.4萬公斤二氧化碳排放。

環保局指出，屈原宮位於北投士林科技園區內，其創能、儲能的設置不僅創台北市宮廟淨零轉型的先河，更加速園區成為北市淨零排放示範區之目標。若想達成2050年淨零目標，單靠節能減碳無法達成，必須致力綠色創能、儲能發展，使建築物達到能源自給自足，不僅落實聯合國永續發展目標SDG7（可負擔的清潔能源），也減少溫室氣體排放。

此外，環保局今年也首度推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助對象為北市轄內房屋所有權人或社區管委會，每案補助額最高達建置總經費49%，依不同方案，社區每案最高可獲得600萬元補助，住宅每案則最高為100萬元，申請期間自即日起至8月31日或經費用完為止，補助計畫相關資訊也已公告於台北市政府環保局網站。