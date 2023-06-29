大里運動公園排水溝變牛奶河　無良建商偷排汙水...最高可罰300萬

記者白珈陽／台中報導

台中市大里運動公園旁的排水溝，昨（28）日下午突然整條溪水呈現白濁色，當地民眾懷疑溪流上游有工廠排放廢水，遂向市議員江和樹陳情，經環保局派員前往查察，查出是德芳南路一處建築工地，員工清洗披土桶槽後，將汙水排放至水溝。環保局依水汙染防治法告發，最高可處300萬元罰鍰。

▲大里運動公園旁的排水溝昨（28）日下午突然呈現白濁色 。（圖／台中市議員江和樹提供）

李姓里長表示，昨日下午下雨之後，大里運動公園旁的排水溝突然變白，且過去每1、2個月就會發生一次類似的情形，但一直都查不到汙染來源。

▲大里運動公園整條溪水變白。（圖／台中市議員江和樹提供）

案經民眾向市議員江和樹陳情，通報台中市府環保局處理，環保局人員昨日下午近5時派員前往稽查，確認現場大排遭排放白色廢水，往上游追查，查獲大里區德芳南路某建築工地清洗批土桶槽，產生的廢水未有效收集，直接排入側邊水溝，廢水再從溝渠流至大里運動公園旁大排。

▲環保局查獲德芳南路某建築工地清洗批土桶槽，將廢水排放至一旁水溝。（圖／台中市議員江和樹提供）

環保局表示，將依水汙染防治法第30條規定告發並加重處分，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。後續巡視大里運動公園大排，目前水色已漸恢復。