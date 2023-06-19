林燕祝再爆料環保局隊員性騒女同事　痛批上梁不正下梁歪

▲台南市議員林燕祝19日總質詢時再爆環保局，除了過往發生林昱仲性騷擾案件，近期也發生某區隊隊員強抱女同事事件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立委林宜瑾胞弟林昱仲性騷擾事件餘波盪漾，台南市議員林燕祝19日總質詢時再爆環保局，除了過往發生林昱仲性騷擾案件，近期也發生某區隊隊員強抱女同事涉嫌性騒事件，她再度提起林昱仲擔任環保局機要時對女同事性騒、強抱等事，她公開呼籲林宜瑾和林昱仲姐弟正式向受騷擾的女性們道歉。

「上梁不正下梁歪」，林燕祝說，環保局除了過往發生林昱仲性騷擾案件，近期也發生某區隊隊員強抱女同事事件。從陳情民眾提供的影片來看，某區隊隊員多次從不同角度強抱女同事，在場的同事不但沒有制止，卻冷眼旁觀成為共犯，揠苗助長，令她非常遺憾，環保局是否受林昱仲的不良示範而影響，市長黃偉哲有必要查個清楚。

「咱倆ㄝ鬥一下，你出1項，我出1項」，林燕祝總質詢時要黃偉哲念出簡報上的這句話，問黃偉哲知不知道這句話的意思，如果有人對著你說這句話會不會感到不舒服。林燕祝說，立委林宜瑾日前在自己的臉書發文「對於性騷擾民進黨絕對零容忍，自己很心疼願意站出來揭發惡行的受害者，是因為我們沒有保護好每一位同仁」。但林宜瑾在臉書上「說得很好」，事實上她胞弟性騷疑雲，林宜瑾卻從沒有勇敢面對。

林燕祝說，林昱仲日前為了女密友的升遷飆罵環保局長室祕書，事情爆發引來各方譴責，林昱仲雖然辭掉民進黨的中評委，但林過去在環保局的言行也曝光，擔任機要的他不只愛喝酒，酒駕肇事，對女同事言語輕佻，說什麼「咱倆ㄝ鬥一下，你出1項，我出1項」，還會彈拉女同事的內衣肩帶甚至強抱女同事，這樣的人還可以在醫院當機要，還要栽培選市黨部主委，這樣的民進黨實在不可思議。

台南市環保局指出，有關林燕祝議員指控有隊員涉嫌性騒女同事案，環保局十分重視，本案已積極調查中。