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史上最小清潔隊員「15歲錄取」　桃園環保局：月入3萬3000元起

▲▼清潔隊員錄取名單「最小15歲」　桃園環保局：月入3萬3000元起。（圖／桃園市環保局）

▲桃園環保局招考清潔隊員3日放榜，不少民眾前來查看榜單。（圖／桃園市環保局）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園環保局招考清潔隊員，3日正式放榜，總計錄取451位清潔隊員，薪資3萬3000元起，還有清潔獎金8000元、駕駛安全獎金，有機會月入超過4萬元。值得一提的是，錄取名單中，年紀最長的55歲，最小則年僅15歲。

桃園環保局招考清潔隊員3日放榜，各考區各類組錄取名單已公布於招考網站。為此，環保局特別在環保行政園區進行點榜儀式，由局長陳世偉擔任典榜主考官，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告，並於現場發送點榜筆，祝福現場有意報考各類考試的民眾金榜題名。

環保局表示，這次原本預定招考450人，但實際錄取451人，原因是有2人同分，故增額錄取1人，其中一般隊員組錄取266人，最低錄取分數為80.05分、原住民族組錄取90人，最低錄取分數為65.04分、駕駛組錄取90人，最低錄取分數為78.87分，以及身障組錄取5人，最低錄取分數為96.6分；錄取名單中，年紀最長55歲，最小15歲，大專以上學歷269人。

環保局說，本次錄取考生將按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每位隊員薪資約3萬3,000元，加上清潔獎金8,000元，擔任駕駛者，另再加發駕駛安全獎金，每月收入超過4萬元，預計自今年8月起開始陸續通知進用。

陳世偉指出，歷年清潔隊員招考，競爭都很激烈，能錄取真的很不容易，非常恭喜本次上榜的451位準清潔隊員，但上榜也是責任承擔的開始，清潔隊員雖然是勞工身分，但從事的工作是執行公務，所以他會要求每一位同仁在做任何事時，務必要秉持廉潔操守與遵守法律規定，努力提升服務品質，不能辜負市民朋友對環保同仁的期待。

陳世偉強調，本次考試做出許多變革，為的就是期望藉由公平、公正的考試挑選最棒的人才，他也期勉這批新血未來加入清潔稽查大隊時，能秉持考試時的拼勁與初衷，為桃園市民提供最優質的服務，一起為家園營造更美麗、更乾淨的市容環境。

▼局長陳世偉擔任典榜主考官，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告。（圖／桃園市環保局，下同）

▲▼清潔隊員錄取名單「最小15歲」　桃園環保局：月入3萬3000元起。（圖／桃園市環保局）

▲▼清潔隊員錄取名單「最小15歲」　桃園環保局：月入3萬3000元起。（圖／桃園市環保局）

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桃園環保局清潔隊員

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