侯友宜北市造勢登場　馬英九、蔣萬安助陣「鳳鳴朝陽萬眾一心」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜號稱「最強母雞」今（2）日下午將出席首場與立委參選人的聯合造勢大會，本場活動取名「鳳鳴朝陽、萬眾一心」，由中央黨部與台北市黨部合辦，據掌握包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹都將上台致詞，而侯友宜預計在下午15時35分上台精神喊話，展現「母雞帶小雞」的團結勝選氣勢。

號稱「最強母雞」的侯友宜自5月17日獲得徵召之後，今天將迎來首場聯合造勢大會。這場取名為「鳳鳴朝陽、萬眾一心」的活動，由中央黨部與台北市黨部合辦，地點位於台北市大直的典華酒店6樓，黃呂錦茹將開場致詞。至於後續貴賓致詞，據掌握則由朱立倫、蔣萬安、馬英九輪番上陣演講，侯友宜則預計在下午15時35分壓軸登場，除了發表精神喊話之外，也逐一為小雞們授予戰旗，期能登高一呼幫小雞拉抬聲勢。

不只如此，目前已獲提名的每一位台北市立委參選人，包括第一選區張斯綱（北投、北士林）、第二選區游淑慧（大同、南士林）、第三選區王鴻薇（中山、北松山）、第四選區李彥秀（內湖、南港）、第六選區羅智強（大安）、第七選區徐巧芯（信義、南松山）、第八選區賴士葆（文山）都將出席，這些立委小雞將由朱立倫親自頒授「戰將紅背帶」，並發表1分鐘參戰宣講。

至於第五選區（中正、萬華）因尚無人選而暫時留白，據了解，主辦單位事前已把時間騰空出來「虛位以待」，朱立倫及黃呂錦茹都期盼前高雄市長韓國瑜之女韓冰參戰。不過，韓國瑜昨天在黃復興週年慶致詞時，已用金句「叫好孩子買菸」，妙喻「年紀太小、強人所難」，以此委婉拒絕。