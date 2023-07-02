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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜同框韓國瑜民調將飆高？　郭正亮預言：時間壓力非常大

▲▼韓國瑜跟侯友宜同框。（圖／記者崔至雲攝）

▲韓國瑜跟侯友宜同框。（圖／記者崔至雲攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜1日在「中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會」上，與高雄市前市長韓國瑜首度同框，引來各界關注。資深媒體人趙少康指出，若藍軍整合好，侯友宜民調可往35%發展，但前立委郭正亮分析，侯友宜現在只有只有17％，怎麼可能變雙倍？「他未來的時間壓力是非常大的」。

郭正亮在《麥玉潔辣晚報》說，事實上這個行程是臨時插進來的，黃復興67週年是國民黨的大日子，大咖都到了，他卻覺得有點可惜，因為侯友宜為什麼不直接講直白一點？鴻海創辦人郭台銘就直接跟韓國瑜道歉，有時候道歉不是靠人家解讀，而是直接說出來，而且如果當場表達那個意思，韓國瑜一定也會說出一些感人的話，現場會有溫馨的畫面，加上所有的大人物都在場，那就會是主要的畫面，為什麼不來這麼一個畫面？這也凸顯侯友宜的個性，不太會演。

郭正亮指出，很多韓粉都是有情有義的，他們也許都在期待那個令人感動的畫面，可是就是沒看到，反而是比較形式化，就是大家聚在一起、同框，但感動的鏡頭沒有出現，不過對團結還是加分的。

至於侯友宜的民調，郭正亮認為，不可能會飆到35％，因為現在只有17％，怎麼可能雙倍？而且他未來的時間壓力是非常大的，民眾黨總統參選人柯文哲7月9日要辦第一場見面會，7月16日館長要辦遊行，柯文哲確定是來賓，等於在7月23日之前有兩場活動，柯文哲擺明了就是希望繼續維持領先的勢頭，民調上，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰7月15日就要有明顯的逼近，至少要拉到只剩下5個百分點。

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