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分析／心結未解？合體卻不喊「支持侯友宜」　韓國瑜力挺侯恐言之過重

▲▼中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶（圖／記者周宸亘攝）

▲中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今與高雄市前市長韓國瑜，終於在黃復興黨部成立67週年慶活動上合體，現場氣氛熱雖然烈，但韓國瑜致詞時僅呼籲黃復興成員集中選票保護國家，卻隻字未提「支持侯友宜」。另一方面，侯友宜卻是放低姿態，主動提到，「上次大選讓韓國瑜身心俱疲，我們要反省」，意在化解2020年韓選總統，侯態度消極，韓粉至今耿耿於懷的心結。但侯雖說感同身受韓當年的身心俱疲，卻只是點到為止，如此能否促使深藍歸隊，還值得觀察。

3年前韓國瑜出馬選總統，曾邀請新北市長侯友宜擔任新北競選總部主委，但當時侯友宜以市政優先為由婉拒，就連國民黨在新北板橋全代會提名韓國瑜的場合，侯友宜也未出席，侯切割韓國瑜的往事，令韓粉們至今難以諒解。

若時間回到2020年，韓國瑜挑戰蔡英文總統連任，選舉期間碰到香港反送中運動，讓綠營撿到槍，最終以大敗收場，還被罷免高雄市長；如今侯友宜也要選總統，民調毫無起色，使藍軍憂慮不已，侯今天也不諱言，接到不少關心電話，「但他知道大家愛他才會罵他」，就在侯友宜感受到肩上壓力無比沉重時，他終於了解當年韓國瑜的處境。所謂「如人飲水、冷暖自知」，所以侯友宜今天在與韓國瑜同台時，意有所指的說自己當年做得不夠多，也不斷在反省，似乎在為 3年多前的事向韓致歉。

侯友宜民調之所以落居老三，便是藍軍沒有完全歸隊，亦即屬深藍的韓粉還在觀望，套句中廣董事長趙少康所說的，「黃復興是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛」，只要獲得支持，侯的民調起碼可以到25%以上。

韓國瑜出身黃復興黨部，所以今天黃復興67週年慶，不管有無侯友宜，他本就會參加，黨中央積極安排侯友宜出席，當然是希望藉此促成侯韓同框合體，但也許釜鑿痕跡太深，韓國瑜全程致詞沒說支持侯友宜，更遑論提「侯友宜凍蒜」，更尷尬的是，韓粉還當著侯友宜的面，喊「韓總統」。

▲▼中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶（圖／記者周宸亘攝）

其實從今日侯韓互動中可以發現，侯友宜姿態放得非常低，抵達現場的時間早於黨主席朱立倫、韓國瑜，進場後逐桌致意，然後在主辦方的安排下靜靜的坐在主桌，而韓國瑜直到12點40分左右才抵達會場，此時主辦方才宣布活動開始，可見黃復興黨部對於韓國瑜的重視。待韓國瑜入座主桌後，也僅簡單與侯友宜寒暄，韓、侯、朱、趙等人，在些微尷尬的氣氛下，敬了數杯酒，似乎是想沖淡彼此間「不熟」的氣氛。

參加黃復興的活動，或許讓侯友宜感慨萬千，畢竟過去他以市政為優先，在不希望涉入黨務，影響行政中立之下，跟黨的關係若即若離，但如今他要選總統，卻發現連藍軍的基本盤都未必完全挺他，這顯然是天大的警訊，所以他坦承，自己做的不夠多，也不夠好，讓大家煩惱、憂心，「反省與檢討，是我責無旁貸該做的事」。這些話應該是侯在經過一連串民調震撼教育之後的肺腑之言，「亡羊補牢，猶未晚也」，很多心結需要更多誠意與行動來化解，就看侯友宜接下來怎麼做了。

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