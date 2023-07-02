金溥聰亮刀清理餵藥案　游盈隆要民進黨小心：大菜還沒上

▲侯友宜公布競選辦公室人事規畫，前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市某私立幼兒園餵藥案件至今，36名幼童皆未檢出「苯巴比妥」藥物。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦提告民進黨總統參選人賴清德及其競辦發言人戴瑋姍《誹謗罪》及《加重誹謗罪》，被視為金溥聰上任侯友宜競辦執行長後的首波攻勢。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這只是大選小插曲，真正大菜還沒上，「民進黨要小心」。

游盈隆在《千秋萬事》表示，侯友宜陣營的確需要金溥聰，因為他們缺乏有經驗的人操盤，民眾黨總統參選人柯文哲的弱點也是一樣，就會比較混亂，金溥聰現在當侯友宜的軍師，未來就看他。

游盈隆提到，2012年大選爆出宇昌案，當時金溥聰是前總統馬英九競選連任的執行總幹事，整件事是不是金溥聰而起的不確定，但就是馬團隊發動的，長達37天，是史上最大，全面性的負面選戰攻勢，不過負面選舉不是不好，是所有民主國家常態。

游盈隆說，宇昌案打到當時蔡英文陣營招架無力，那時候蔡英文有個三隻小豬，攻擊何其凌厲，但宇昌案活生生把它凍結住，選前兩天，根據可靠消息，蔡英文還在慶祝覺得自己要贏了，卻沒有看到宇昌案讓民眾產生的疑慮，雖然後來在司法上蔡英文全身而退，選舉還是輸了，所以民進黨要小心，金溥聰要來了。