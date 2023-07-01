侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

▲蘇巧慧整理國民黨民代相關發言。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對新北幼兒園餵藥案風波，國民黨總統參選人侯友宜競辦今（1日）提告民進黨總統參選人賴清德及其競辦發言人戴瑋姍《誹謗罪》及《加重誹謗罪》。民進黨立委蘇巧慧整理藍營民代相關發言，包含侯友宜「一時心急」說老師居心叵測、勒令幼兒園停業、教育局長張明文稱幼童檢驗結果「不可思議、幼兒園已違法」。蘇表示，來看看國民黨到底該告誰散播謠言？

蘇巧慧表示，新北幼兒園餵藥案發生至今，侯友宜從一開始完全狀況外，沒有好好處理家長的需求，卻「一時心急」說老師居心叵測、並勒令幼兒園停業。到現在案件尚在偵查中，就忙著喊告造謠者，卻忘了整個國民黨一開始是怎麼批評幼兒園、批評老師，意圖轉移市府責任的。

蘇巧慧直言，自己整理了國民黨政治人物第一時間對本案的反應，來看看國民黨到底該告誰散播謠言？是說幼兒園老師居心叵測的侯市長？還是強調本案是「餵毒」、老師是「垃圾」、「惡魔」的國民黨議員、立委和發言人？

蘇巧慧整理國民黨民代相關發言，包含新北市長侯友宜第一時間定調教師「居心叵測」、政策會執行長柯志恩直言「幼稚園還有彩虹藥，教育局拖那麼久難怪會燒起來」、教育局長張明文稱「8名學童有苯巴比妥反應，不可思議，已違反幼兒教育及保護法」。

另有立委洪孟楷怒批「餵毒案僅開罰15萬，不立即修法對不起孩童。」、國民黨發言人白喬茵稱「怎麼有這種幼兒園老師，簡直是惡魔」、新北議員林國春、劉美芳也稱該起「餵毒案」。