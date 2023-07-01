合體展低姿態　侯友宜引夜襲歌詞＋發文：韓國瑜是我的楷模

▲中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（1）日出席國民黨黃復興黨部會慶活動，與國民黨總統參選人侯友宜同台。侯致詞時表示，自己時常反省，像上次戰役，讓韓國瑜身心俱疲，一定記取教訓。傍晚，侯友宜也在臉書上發文指出，「上次的總統大選，韓國瑜市長竭盡全力奮戰到底，是我的楷模」。最後更引用韓國瑜在黃復興黨部會慶活動上的致詞，他們會如同「夜襲」歌詞一樣，贏得勝仗。

韓國瑜中午在黃復興黨部會慶活動上呼籲，用手上的選票集中力量保護中華民國。致詞過程中，隻字未提到支持侯友宜。侯友宜致詞時則放低姿態表示，自己時常反省，像上次戰役，讓韓國瑜身心俱疲，一定記取教訓。

傍晚，侯友宜再次在臉書上表示，上次的總統大選，韓國瑜竭盡全力奮戰到底，即便身心俱疲，仍然堅持不懈，這份精神，是他的楷模。「同時，我也要誠摯表達，過去，我做得不夠多、不夠好的地方，讓大家煩惱、憂心，反省與檢討，是我責無旁貸該做的事。」

「我一定會記取教訓，秉持跟韓市長相同的信念，為國為民，堅持到底，才能彌補與回報。」侯友宜說，今天是黃復興黨部67週年會慶，所有參與的黃復興弟兄們，以及韓國瑜、朱立倫、趙少康，他們心中都有共同的目標跟信念，就是守護中華民國，愛護台澎金馬這片土地。

侯友宜再次感謝韓國瑜，感謝他百忙之中撥空前來，給予全體同志滿滿的信心。如同韓所說，遙遠的戰鼓聲已經擂起，2024年是中華民國最重要、最神聖的選戰。

侯友宜說，這一戰，不是用槍保護中華民國，而是用手上這張選票，務必要集中所有力量。侯友宜最後也引用韓國瑜上午致詞所說的，他們一定會如同「夜襲」的歌詞，「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」。