北市幼童公費驗苯巴比妥　結果公布未檢出「無不當用藥」

▲台北市開放幼童公費抽血檢驗，都未驗出苯巴比妥。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

新北幼兒園爆發疑似餵藥案，引發家長恐慌，台北市也在上月提出五大配套措施，並提供就讀北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，北市教育局今（1日）指出，截至專案結束日昨（30日）為止，都沒有檢驗出苯巴比妥，請家長放心，另事件發生後也已抽查36間園所，都沒查到幼兒園有不當用藥情形。

新北板橋私幼爆發餵藥案疑雲，引發不少家長恐慌，台北市為解除家長疑慮，上月稽查近30間轄管幼兒園，未查出有不當用藥情形，而為了杜絕違法餵藥，台北市長蔣萬安也責成北市教育局，結合衛生局及台北市藥師公會力量，在上月16日提出「北市幼兒園提供幼童公費抽血檢驗」等五大配套措施。

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根據教育局規劃，由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血的服務，家長從6月17日起，可到聯合醫院網頁「幼兒園專案」專區預約取號，並依時間前往看診、抽血。

北市教育局今天公布結果，截至昨天專案結束日為止，符合條件者共計33人，抽血檢查都沒有驗出苯巴比妥，請家長放心，而在事件發生後，北市教育局也抽查36間園所，也都沒有查出有不當用藥情形。

此外，為協助北市各教保服務機構完善園內用藥SOP，北市教育局與衛生局合作首訂「託藥及用藥措施指引」，例如家長應完整填寫托藥單、教保服務人員用藥前應嚴守3讀5對原則、委託用藥僅限醫囑，並提供託藥單、託藥紀錄單範例等，透過指引內容具體協助各園所完善園內用藥SOP，也提醒家長留意相關內容。