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淡水崁頂活動中心暨公幼動土　明年10月完工嘉惠6萬市民

▲淡水崁頂活動中心暨公幼動土。（圖／新北市民政局提供攝）

▲淡水崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程動土典禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程30日舉行開工動土典禮，民政局長柯慶忠、教育部國民及學前教育署蕭奕志副組長、新北市議員蔡錦賢、議員鄭宇恩、議員陳偉杰等民意代表及地方士紳皆出席參與，總工程經費2億3600萬元，預計於2024年10月完工，提供周邊逾6萬市民更優質公共空間與服務。

民政局長柯慶忠表示，近年淡水區重大建設陸續到位，除淡江大橋持續施工外，淡海輕軌二期也正在辦理評估中。隨著新市鎮發展，人口不斷移入，目前崁頂里已突破2萬5千人，是淡水區第1大里，為提供民眾活動空間，特別在綠意盎然的淡海新市鎮公23公園內，興建市民活動中心與公共化幼兒園，以「安全健康、友善場域」為設計理念，強調與公園的共存共融，從老人、成人到小孩，都能在此找到適合的活動與學習環境。

▲淡水崁頂活動中心暨公幼動土。（圖／新北市民政局提供攝）

柯慶忠說，本案總工程經費總計2億3600萬元，其中教育部國民及學前教育署補助4933萬元，剩餘經費由本府支應，招標期間因物價上漲、原物料短缺及疫情等因素，經4次流標後追加2次預算，終於30日開工動土，預計2024年10月完工後，將可嘉惠崁頂里及周邊逾6萬市民使用。

淡水區長巫宗仁指出，本案為地上3層之鋼筋混凝土建築，樓層配置1、2樓為幼兒園、3樓為市民活動中心，總樓地板面積約3521平方公尺，包含多功能活動廳、才藝教室、韻律教室、親子圖書玩具角落，並將新設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計可收托272名幼生，滿足市民托育需求。

巫宗仁說，去年啟用的新濱公園也鄰近本案基地，擁有絕佳海景外，並設置毛小孩放跑區及戶外5人制的草地足球場，是淡水民眾運動及放風寵物好去處；期許工程完工後，能再為淡海新市鎮帶來活力空間，提供更多文化、教育和康樂活動，提升社區凝聚力及促進每位孩子的全面發展。

▲淡水崁頂活動中心暨公幼動土。（圖／新北市民政局提供攝）

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