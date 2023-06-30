豪雨狂灌「北安路、明水路」大淹水！　車輛卡在大直橋塞爆

▲北市不少區域出現淹水狀況。（圖／翻攝自Facebook／住內湖真好）



記者朱祖儀／綜合報導

今（30）日午後強烈熱對流發威，氣象局針對19縣市發布大雨特報，其中台北市、新北市及基隆市升級為豪雨，北市各地陸續傳出淹水災情。粉專「住內湖真好」透露，北安路及明水路附近淹水狀況也很嚴重，從照片中也看到，騎士只能牽著機車前進，大直橋上更是嚴重塞車。

「住內湖真好」在臉書發文指出，如果民眾要從北市明水路、北安路前往士林方向，以及北安路往美國俱樂部方向，務必要小心謹慎，「開放水域出現！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中也看到，瞬間大雨灌爆該區，水已經淹到半個輪胎高，多名騎士已經無法繼續騎行，只能穿著雨衣牽車。另外在大直橋上車潮更是驚人，3排車陣宛如成了停車場，動彈不得。

▲大直橋塞爆了。（圖／翻攝自Facebook／住內湖真好）



文章曝光後，不少網友表示「變大直水上樂園了」、「大家小心安全」、「雨下的大又急」，也有人回報，「至善路那邊從士林往隧道也淹水，要回內湖的要繞道」。

因為午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局指出，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

►豪雨特報：基隆市、台北市、新北市

►大雨特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣