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北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

▲▼台北市士林區中山北路五段和福林路的交叉路口淹水。（圖／北市府提供）

▲台北市士林區中山北路五段和福林路的交叉路口淹水。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

近期午後對流雲系發旺盛，容易有短延時強降雨發生，中央氣象局30日針對19縣市發布大雨特報，台北市有不少處出現大範圍積淹水狀況。台北市議員顏若芳說，30日下午一場大雨讓市內不少處出現淹水，「打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站竟都未啟動」，質疑台北市自動化防汛根本大失靈。

顏若芳說，台北市政府宣稱已於市區建置35處雨量站、152處雨水下水道水位站，並已將水情整合至台北市防颱中心之水情整合監視系統，即時提供各抽水站集水區內之降雨量、下水道水位、河川水位等監測資料，同時，88座抽水站皆已完成自動化。

但顏若芳說，30日下午一場大雨卻讓中山北路、錦西街口再度大淹水，水量一度漫上人行道淹入騎樓；花博不僅淹水，停車場內的天花板還不斷漏水；迪化街永樂市場內更從排水孔冒出大量的水，最誇張的是大直北安路水淹半個輪胎高，台北市民苦不堪言。

「打開行動防災監控系統，發現大同區六館抽水站、中山區民權抽水站、北安抽水站、大直抽水站竟都未啟動。」顏若芳質疑，水利處宣稱自動化監控系統可在暴雨發生初期，及早啟動抽水機組，為何雨水已經淹滿路面，卻仍是未啟動狀態？究竟是抽水站故障？還是水位監測系統失靈？抑或平日雨水下水道清淤工作不確實，因淤積造成排水不良而淹水？

顏若芳指出，台北市在前任市長柯文哲任內砸下上億宣稱打造海綿城市，卻每次大雨就破功，如果再一次納莉風災，台北市擋得住嗎？她也提醒，極端氣候已勢不可擋，台北市政府不能以強降雨作為藉口，更不能以「水很快就退了」當作韌性城市的成果，因為淹水的災損並不會因為水退而消失，希望市府相關局處趕快上緊發條，讓台北市民免於淹水的恐懼。

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