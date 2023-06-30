「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

▲警方宣導行人闖紅燈仍要停讓。（圖／臉書《TCPB局長室》）

記者李姿慧／台北報導

今 (30日)多項交通新制上路，汽車不讓行人且間隔未達3公尺以上，重罰6千元、記點3點、道安講習3小時。警方宣導，行人闖紅燈仍要停讓，被稱「帝王條款」，民怨炸鍋批「紅綠燈可以不用了」、「行車地獄」。警方表示，若行人闖紅燈，汽車急停未保持3公尺不會開罰，會罰行人，但若肇事，雙方都要開罰。

汽車不讓行人加重罰6千元今起上路，機車不讓行人則維持罰1200元，為讓汽機車清楚停讓行人規定，台中市警局臉書粉專《TCPB局長室》也特別製作易懂圖表提醒，包含什麼標準構成開罰、救護車等特殊車輛停讓原則，其中「行人闖紅燈仍需停讓」引發熱議，被稱「帝王條款」，警方提醒，行人闖紅燈駕駛仍應停讓，但行人未按規定因而出車禍，仍須負擔部分肇責。

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由於立委游毓蘭國會辦公室今年1月5日、2月23日及3月16日曾召開協調會，要求從嚴訂定執法標準，朝「轉彎車行近人行道，不論有無行人，均應暫停且讓行人優先通行」原則保障行人安全，請內政部警政署與交通部會商重新檢討執法標準。

▲汽車不禮讓行人重罰6千元今上路，警方呼籲駕駛保持安全距離以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署事後向交通部提出建議全面停讓，另也研擬其他執法較寬鬆方案，最後警政署和交通部開會後敲定採全面停讓，引爆民怨，交通部長王國材出面滅火喊卡，事後拍板維持3公尺停讓距離的取締標準，未料警方宣導闖紅燈也要停讓，又再度引發民怨炸鍋。

不少網友留言:「紅綠燈可以不用了」、「行人天堂了，可以無視號誌」、「行車地獄」、「不懂為何行人闖紅燈也要讓，矯枉過正」、「乾脆馬路只准行人通行就好了，什麼鬼東西啊」、「以後行人不用浪費時間等紅綠燈了，直接走所有車會停下來」、「鼓勵人民違法哦，穿越雙黃線、跨越分隔島、走上國道，車子都要讓」、「一堆三寶放心闖紅燈了，畢竟是法律保障他們的」。

▲汽機車停讓行人需距離行人3公尺，約三塊枕木寬度。（圖／新北市交大提供）

對此，台北市政府警察局交通警察大隊說明，即便行人闖紅燈，車輛仍須停讓，總不能撞上去，但若汽車緊急剎車後，與行人間未保持3公尺距離，原則上將不會對汽車開罰6千元，另會對闖紅燈或違規穿越馬路行人開罰500元；不過若行人闖紅燈，汽機車沒停讓且直接撞上，導致肇事發生交通事故，警方將對車輛和行人雙方都開罰，且雙方都要負擔肇事責任。

交通部則回應，行人闖紅燈，汽機車第一時間當然不能撞上去，應該要停讓，但並不會因未保持3公尺距離被開罰，警方也會對闖紅燈違規行人開罰。