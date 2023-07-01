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1200月票今正式啟用！7月上路新制一次看　租屋補貼再擴大

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲TPASS通勤月票7月1日起正式啟用。（資料照／記者李姿慧攝）

記者張乃文／整理報導

7月1日起多項新制上路！停讓行人制度6月30日已正式實施，若有違規事項，除罰款外，還需接受道安講習；另外，租屋補助也再擴大，納入18歲以上民眾，租客更可直接申請不需房東同意；健保部分，門診藥品、急診應自行負擔費用調漲，且中藥清冠一號的公費補助也結束，即日起回歸自費。最新7月制度《ETtoday新聞雲》整理懶人包，帶你一次掌握。

交通新制

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1.「停讓行人」新制6／30已正式實施

提高未停讓行人罰責，汽車未停讓行人罰鍰上限由3,600元提高至6,000元、記點3點；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣銷駕駛執照處罰。此外也將擴大未停讓罰責適用範圍，行人可通行之交岔路口包括未劃設行人穿越道均納入。

此外，汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元。且除罰款外，將新增強制講習3小時

2.行政院通勤月票上路　票價、用法一次看

行政院編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，減輕通勤族群交通負擔及促進公共運輸使用，其中北中南三大生活圈月票於7月1日上路，包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

3.交通新制7月上路！新車標配「反光背心」

為避免汽車駕駛人或乘員於車輛故障或發生事故離開車輛處置時發生二次碰撞事故，交通部表示，7月1日起，汽車新車申請牌照檢驗，應有符合中華民國國家標準或其他等同標準之反光服裝(背心)。等同新車領牌時，須將反光背心列為標準配備，否則將無法領牌上路。此外，發生車禍或車輛故障，駕駛人離開車輛需穿戴反光背心，避免發生二次事故。

▲醫院，掛號，繳費，看病，醫療。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文無關）

▲健保門診藥品、急診應自行負擔費用調漲。（示意圖／ETtoday資料照）

衛福新制

1.健保門診藥品、急診應自行負擔費用調漲

門診藥品部分負擔在地區醫院及基層診所維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

2.住宿式服務機構使用者補助翻倍

為緩解中、重度失能者接受機構式服務家庭經濟負荷，衛福部自112年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定，每人每年最高可補助12萬元，預計自112年7月1日起受理申請。

3.糖漿偽裝「蜂蜜」最高罰400萬

食藥署表示，標示「蜂蜜（蜜）」、「100%蜂蜜（蜜）」、 「純蜂蜜（蜜）」，應為僅含蜂蜜成分之產品。若為蜂蜜含量達 60%以上，添加糖（糖漿）者， 品名應標示如「加糖蜂蜜」；添加糖（糖漿）以 外之其他原料，而未添加糖（糖漿）者，品名應 標示如「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」，且字體大小應一致。

4.清冠一號「7月起需自費」！　從國外網購違反《藥事法》

隨著公費補助時間結束，7月1日清冠一號回歸自費，一盒要價約1500至1800元。衛福部長薛瑞元表示，清冠一號的公費補助方案只到6月底，已經沒有預算可以支應。他也提醒，若從國外網站購買，恐違反《藥事法》。

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲租金補貼再擴大，年齡下修且租客可直接申請，不需房東同意。（示意圖／ETtoday資料照）

內政新制

1.300億擴大租金補貼

內政部6月21日召開300億元中央擴大租金補貼啟動記者會，今年7月3日上午9點開辦、明年12月31日下午5點截止；此次的擴大方案把年齡下修到18歲就可申請，且租客可直接申請不需房東同意，申請流程也更加便民。內政部長林右昌說，去年補助27.8萬戶應能增加到目標50萬戶，全力減輕租房族的壓力負擔。

2.打炒房！《平均地權條例》7月1日上路

為打擊炒房行為，立法院會1月三讀修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰，並將協助刊登廣告的網紅、揪團炒作等第三方也納入規範，同時新增檢舉獎金制度，以及規定預售屋、新成屋簽約後，原則不得換約轉售。

▲▼《平均地權條例》五大修法重點。（表／ETtoday彙整）

▲《平均地權條例》五大修法重點，點圖可放大。（圖／ETtoday新聞雲彙整）

3.每月最高領1.76萬！　無薪假補貼「2新制」7／1起實施

勞動部長許銘春日前表示，針對減班休息過去有僱用安定措施，但設置以來都沒有啟用過，因此這次把門檻放寬，過去是就業保險失業率連續3個月達到1％以上才能啟動，現在讓門檻放寬，看整個景氣狀況，斟酌減班休息人數跟家數，有必要時開諮詢會，討論後就會決定啟動時機、協助對象、期間等，最長可到1年，才能幫忙到減班休息勞工。

薪資補貼為平均月投保薪資與實施減班休息後實際協議薪資差額的一半，以目前就保投保上限45800元、減班休息後月薪不得低於基本工資26400元試算，每月最多可領9700元。

▲▼網購 超商取貨 包裹 雙11。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網購包裝7月1日起實施減量，且不得使用PVC。（示意圖／記者屠惠剛攝）

環保新制

1.網購包裝減量7／1起實施　不得使用PVC「最高罰15萬」

為強化我國網購包裝管理方式，環保署今年2月16日公告，網購包裝減量從7月1日生效，對所有網際網路零售業網購包裝材料進行限制，包括不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，紙類包材需有90%以上回收紙含量，以及塑膠包材要摻配25%以上再生料，其中資本額5千萬以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，也要符合商品重量分級規定。

金管會新制

1.信用卡、車貸等債務協處延到年底

金管會表示，個人債務協處機制原先將在今年6月底屆期，考量仍有部分民眾疫後經濟情況欠佳，金管會協調銀行針對受疫情影響還款有困難民眾提供貸款，如房貸、車貸及消費性貸款本金或利息、信用卡款項可展延或緩繳，受理期限至今年12月底止。

台灣證券交易所

1.碳權交易所最快7月成立

總統蔡英文日前宣布，要與證交所、國發基金、環保署成立碳交易平台，達成減碳目標．為配合政府推動氣候變遷因應政策，台灣證券交易所通過董事會，將和行政院國家發展基金共同設立台灣碳權交易所，預計7月底成立，資本額為新台幣15億元。

台灣期貨交易所

1.7月底將上線台幣NDF

持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新台幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權，赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。另外，12月規劃推出客製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能；年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施，強化期貨市場價格穩定。

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