假扮老人斑馬線來回龜速走！停讓汽車怒了　公總澄清「不在台灣」

▲國外有民眾偽裝老人故意在斑馬線來回行走，阻礙交通。（圖／翻攝IG）

記者李姿慧／台北報導

汽車不讓行人重罰6千元今起上路，不過行人闖紅燈要停讓、行人龜速過斑馬線滑手機，皆引發質疑是「行車地獄」，近來網路流傳一影片，有民眾偽裝年邁老人故意在斑馬線來回龜速行走、阻礙交通。公路總局澄清，該影片拍攝地在國外，非台灣，呼籲汽機車停讓行人外，也喊話行人勿闖紅燈和低頭滑手機。

近來網路流傳一影片，有民眾偽裝年邁老人故意在斑馬線來回龜速行走，蓄意阻礙停讓車輛開車，前後長達50多秒，最後停讓汽車受不了，不斷想找角度駛離。

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公路總局表示，最近民眾看到網路平台流傳一位偽裝年長者，故意在行人穿越道來回行走阻礙車輛通行，該影片造成停讓文化政策中駕駛人及行人間對立。經查此搞笑影片初步判斷原始影片(https://www.instagram.com/reel/CsEMw5MA3IK/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==)係為哥倫比亞人上傳（西班牙語），車輛車牌黃底及編碼方式，非台灣車輛，同時亦非台灣街景，拍攝地點係位於國外，特此澄清非為本國人之行為。

▲國外有民眾偽裝老人故意在斑馬線來回行走，阻礙交通。（圖／翻攝IG）

公路總局表示，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。請駕駛朋友行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口務必停讓行人。

另外也呼籲行人穿越道路，應行走行人穿越道並查看左右來車，避免低頭滑手機，並遵守行人號誌，秒數不足時不通過。公路總局呼籲駕駛人及行人共同推廣停讓文化，讓交通更安全。