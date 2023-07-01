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3大生活圈通勤月票今上路！用法一次看　誤搭台鐵5款車加罰5成

▲▼台鐵今進行通勤月票使用狀況模擬演練。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票搭乘台鐵需走TPASS專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今（7月1日）啟用，北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另都市內月票自299元到699元不等，11縣市7大運具30天內搭到飽，估一年最多1100萬人受惠。《ETtoday新聞雲》整理各月票方案及用法，讓讀者一次看懂。

三大生活圈通勤月票可使用在捷運、公車、客運、台鐵、公共自行車及各縣市公共運具，加值啟用後30天內不限次數搭乘。

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▲▼通勤月票。（圖／交通部）

▲▼北中南三大生活圈通勤月票。（圖／交通部）

▲▼三大生活圈通勤月票7/1上路，一圖秒懂重點。（圖／交通部提供）

其中通勤月票初期搭台鐵，需走「TPASS專用通道」刷卡，非所有閘門都可使用，月票專用通道每分鐘可通過50人。

台鐵表示，若旅客使用通勤月票走一般閘門，將被擋無法通行，但不會扣款，得改走專用通道，出站也要走月票專用通道，否則無法出站。

而旅客搭乘區間超過通勤月票服務範圍，將全程比照電子票證乘車扣款，若電子票證餘額不足，則面臨鎖卡，補票後由站務人員協助民眾解卡。

此外，通勤月票並非所有台鐵列車都能搭乘，需比照現行電子票證搭車規定，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車不可搭乘，違者需補票並加收50%票價。另若遇列車延誤，不適用退費規定。

▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

▲通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

基北北桃通勤月票

◎價格：1200元
◎販售票卡及加值地點：台北捷運各站、環狀線各站、桃園捷運各站(A20站除外)、輕軌
◎僅能加值地點：台鐵北部34個車站、客運場站、北市府轉運站悠遊卡客服中心。另4大超商僅能購卡。
◎可使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

※注意事項：1280月票同一張電子票證轉換1200通勤月票，要先辦理退費，才能再買1200月票。1280月票退費則依照未使用的天數依比例退費，不收手續費。

▲▼基北北桃通勤月票。（圖／交通部）

▲▼基北北桃通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼基北北桃通勤月票。（圖／交通部）

中彰投苗通勤月票

◎價格：中彰投苗通勤月票台中市民699元、非台中市民999元；台中市都市內通勤月票市民299元、非市民599元。
◎販售票卡及加值地點：台中捷運各站。另4大超商僅能購卡。
◎僅能加值地點：台鐵中部43個指定車站、客運場站、區公所及鄉鎮市公所。
◎可使用範圍：捷運、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車。
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲▼中彰投苗通勤月票。（圖／交通部）

▲▼中彰投苗通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼中彰投苗通勤月票。（圖／交通部）

南高屏通勤月票

◎價格：南高屏通勤月票999元；台南市都市內通勤月票、高雄市都市內通勤月票，及屏東縣都市內通勤月票，以上含台鐵皆為399元；另台南市通勤月票、屏東縣通勤月票等不含台鐵則為299元。
◎販售票卡及加值地點：高雄捷運站、台鐵南部指定車站。
◎僅能購卡地點：客運場站、台南市區公所、4大超商僅能購卡。
◎可使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運、公共自行車、渡輪
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲▼南高屏通勤月票。（圖／交通部）

▲▼南高屏通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼南高屏通勤月票。（圖／交通部）

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