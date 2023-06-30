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「不讓行人重罰」今上路　王國材籲：不能因為停讓就亂穿越

▲車輛不禮讓行人新制拍板上路，警方呼籲駕駛保持安全距離以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「禮讓行人新制」今上路，警方呼籲駕駛保持安全距離以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

文／中央社

駕駛人留意，今天起若未停讓行人最重可罰新台幣6000元，交通部長王國材強調，禮讓行人的標準，為車輛與行人間隔3公尺須停讓，同時行人也須遵守道路規範，共同塑造安全環境。

中華電信今天舉辦27週年績優人員表揚大會，副總統賴清德、交通部長王國材、中華電信董事長郭水義等人出席。

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車輛與行人間隔3公尺須停讓，違者罰鍰提升至6000元的規定今天實施，王國材在活動會前受訪表示，立法院會通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元。

王國材指出，交通部與警政署原本希望採更嚴格取締標準，但考量罰鍰已提升，因此未禮讓行人的標準仍為車輛與行人間隔3公尺須停讓。

只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將強制接受道安講習。

▲車輛不禮讓行人新制拍板上路，警方呼籲駕駛保持安全距離以免受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲禮讓行人，警方說明取締標準。（圖／記者張君豪翻攝）

根據新制，若小型車在人行道未禮讓行人，從現行3600元罰鍰提升到6000元，若釀死傷，最高可處3萬6000元；未禮讓帶白手杖或導盲犬視障者，小型車及大型車罰鍰提高為7200元。

王國材呼籲，為確保行人安全，駕駛也同為行人，應共同塑造停讓行人、維護安全的環境，但行人本身也不能因對方停讓，而做出不專心或任意穿越馬路等違規行為，警方也會視情形進行取締。

▲▼6/30起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

▲▼今起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

▲▼6/30起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

▲▼今起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

▲▼6/30起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

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