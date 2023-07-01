3大生活圈通勤月票今啟用！搭乘台鐵懶人包　限搭3車種

▲通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票今天(7月1日)上線，台鐵全台120個車站加入生活圈搭乘範圍，台鐵提醒，通勤月票搭乘台鐵需走專用通道，誤走一般閘門將警示驗票失敗阻擋不放行，但不會扣款；此外，若跨越生活圈搭乘，將全程採電子票證扣款；另通勤月票僅能搭區間(快)車、莒光號、推拉式PP自強號等3車種。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，中央攜手地方推出「TPASS行政院通勤月票」，三大生活圈月票今天上線啟用，台鐵第一階段配合通勤月票上線區域北中南3大生活圈，其中基北北桃月票1200元，除可購買專卡外，悠遊卡也可加值購買。

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▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

中部生活圈月票包括中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元。

▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

另南部生活圈通勤月票則包括南高屏月票999元、台南市、高雄市及屏東縣境內月票399元。除可購買通勤月票專卡加值外，也可使用MeN Go卡加值購買月票方案。

▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

▲▼通勤月票搭乘台鐵懶人包。（圖／台鐵）

台鐵局提醒，持通勤月票方案旅客，需依指示經由TPASS專用通道刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，誤走一般閘門，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款，旅客改經專用通道即可。

根據台鐵規定，通勤月票票卡有效期限30天內可不限次數搭乘區間車或區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、EMU3000型新自強號及其他台鐵指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

此外，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越生活圈搭乘，如進、出之車站未在使用月票生活圈區間內，全程將於電子票證內扣款。另若使用通勤月票搭乘台鐵，將不適用延誤退費規定。